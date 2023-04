A- A+

negócios Com filas na madrugada e tietagem, Tim Cook inaugura primeira loja da Apple na Índia Fãs da marca levaram réplicas de devices clássicos. País se tornou estratégico para empresa, que tenta reduzir dependência da China. Produção local de iPhones triplicou para mais de US$ 7 bilhões

Tim Cook, CEO da Apple, abriu oficialmente nesta terça-feira (18) a primeira loja própria da gigante da americana na Índia, apostando que as lojas de varejo da fabricante do iPhone no país ajudarão a acelerar o crescimento das vendas.

Vestindo calça cinza, camisa azul de manga comprida e tênis, Cook abraçou os primeiros clientes e posou para selfies no lançamento da loja no centro financeiro de Mumbai. Dezenas de funcionários com camisetas verdes gritavam “BKC!, BKC!”, referindo-se ao distrito comercial do Complexo Bandra-Kurla, onde a loja está localizada.

Cerca de 300 pessoas passaram a madrugada na fila aguardando a abertura da loja para colocar as mãos nos produtos da Apple, embora eles estejam disponíveis para venda on-line. Muitos levavam antigos modelos dos dispositivos da marca, inclusive uma réplica do primeiro computador da Apple lançado em 1984.

"A energia, a criatividade e a paixão em Mumbai são incríveis!. Estamos muito animados para abrir... nossa primeira loja na Índia", disse Cook, que está fazendo sua primeira visita à Índia em sete anos, em um post no Twitter.

A Apple tem como alvo o país de 1,4 bilhão de habitantes para reativar o crescimento da receita global e diversificar sua presença industrial além da China. As vendas da empresa na Índia atingiram um novo recorde de quase US$ 6 bilhões no ano até março, destacando a crescente importância desse mercado.

Após anos de trabalho, a Apple finalmente lançou lojas na Índia depois de atender às demandas dos órgãos reguladores, incluindo o fornecimento de alguns dos produtos localmente. Com a demanda por tecnologia diminuindo globalmente, a fabricante do iPhone identificou a classe média em expansão da Índia como uma oportunidade atraente e também está aumentando a produção no país a um ritmo crescente.

"As vendas do iPhone da Apple na Índia podem subir 17% ao ano na próxima década, chegando a US$ 30 bilhões, em comparação com cerca de US$ 6 bilhões no fim de 2022, à medida que a classe média do país se torna mais rica e opta pelo dispositivo mais caro em vez de smartphones Android. Também acreditamos que novos planos de pagamento em potencial e incentivos governamentais podem ser impulsionadores adicionais de crescimento" disse Anurag Rana, analista da Bloomberg.

Apenas cerca de 4% dos quase 700 milhões de usuários de smartphones da Índia têm iPhones. Marcas locais mais baratas, bem como fabricantes chineses e sul-coreanos, encontraram mais compradores entre os consumidores preocupados com os custos no segundo maior mercado móvel do mundo.

Expansão no país

Depois de Mumbai, a Apple deve abrir uma loja em Nova Deli na próxima quinta-feira (20). As lojas da marca em todo o mundo servem como principais pontos de varejo e vitrine para a empresa mais valiosa do mundo, ao mesmo tempo em que se tornam pontos turísticos. Também funcionam como centros de suporte, um potencial ponto de venda porque facilita a devolução de produtos e reparos.

O impulso do varejo coincide com a expansão da produção local da Apple, que triplicou sua produção para mais de US$ 7 bilhões em iPhones na Índia no último ano fiscal, como parte de um esforço para reduzir sua dependência da China enquanto as tensões entre Washington e Pequim continuam aumentando.

