A- A+

Aeroporto do Recife Com financiamento do BNB, Aeroporto Internacional do Recife inaugura obras de expansão A inauguração será realizada na tarde de terça-feira (12)

Com financiamento do Banco do Nordeste (BNB), o Aeroporto Internacional do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, terá sua expansão inaugurada na tarde de terça-feira (12). O superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Filho, participará da solenidade.

A reforma decorre de financiamento do BNB, em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ao grupo Aena Desarrollo Internacional e amplia a capacidade do aeroporto em 60%, consolidando o equipamento como um dos maiores do país.

Os investimentos abrangem modernização e manutenção, incluindo melhorias nas capacidades de processamento de passageiros e bagagens, áreas de movimento de aeronaves, terminais de passageiros, estacionamentos de veículos, vias terrestres associadas e outras infraestruturas de apoio.

A entrega é marcada por uma solenidade que conta com a presença do presidente da Aena na Espanha, Maurici Lucena; do diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus; do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB); do prefeito do Recife, João Campos (PSB); da embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios Carmona; e de todo o Conselho de Administração da Aena.

Veja também

PARCERIA Microsoft faz aliança com sindicatos para ''diálogo'' sobre impacto da IA no trabalho