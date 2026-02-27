A- A+

TECNOLOGIA Com foco em Inteligência Artificial, empresa americana demite 40% dos funcionários Movimento ocorre em meio a cortes em gigantes como Amazon, Meta e Microsoft e avanço de ferramentas como o Claude, da Anthropic

A Block, empresa por trás da Square, Cash App e Afterpay, anunciou a redução de 40% do seu quadro de funcionários, numa reestruturação que deve resultar na demissão de mais de quatro mil pessoas. A decisão foi comunicada em carta aos acionistas assinada pelo cofundador Jack Dorsey, que atribuiu os cortes ao avanço das ferramentas de Inteligência Artificial (IA).

Com a medida, a companhia deve passar a operar com pouco menos de seis mil funcionários. Segundo Dorsey, a mudança não decorre de dificuldades financeiras, mas de uma escolha estratégica diante da evolução tecnológica.

"Uma equipe significativamente menor, utilizando as ferramentas que estamos a desenvolver, pode fazer mais e melhor. E as capacidades das ferramentas de Inteligência Artificial estão a multiplicar-se cada vez mais rapidamente", escreveu o executivo.





Empresa Block — Foto: Reprodução

Em publicação na rede social X, Dorsey afirmou que o desempenho da empresa permanece sólido:

"O nosso negócio está forte… O lucro bruto continua a crescer".





A diretora financeira da companhia, Amrita Ahuja, reforçou o discurso ao destacar que a Block enxerga uma oportunidade de acelerar resultados com equipes menores e altamente qualificadas, apoiadas por automação via IA.

"Vemos uma oportunidade de avançar mais rapidamente com equipas mais pequenas e altamente talentosas, utilizando a IA para automatizar mais tarefas"a firmou.

Os funcionários afetados receberão, segundo a empresa, ao menos 20 semanas de salário como indenização, com valores maiores para quem tem mais tempo de casa. O pacote inclui ainda ações adquiridas até o fim de maio, seis meses de plano de saúde, manutenção de dispositivos corporativos e um bônus de US$ 5 mil.

O movimento da Block ocorre num momento em que a IA vem remodelando funções administrativas, operacionais e criativas no setor de tecnologia, ampliando o debate sobre o impacto da automação no mercado de trabalho.

Gigantes como Amazon, Meta, Microsoft e Verizon também promoveram cortes significativos no último ano, em reestruturações associadas, direta ou indiretamente, à incorporação de inteligência artificial nos processos internos.

Em memorando divulgado em outubro, a Amazon classificou a IA como “a tecnologia mais transformadora desde a internet” e defendeu menos camadas hierárquicas para operar com maior agilidade.

