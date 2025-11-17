A- A+

Mudanças Com foco na brasilidade, Consul anuncia reposicionamento de marca O evento de lançamento da campanha ocorreu na Casa de Francisca, em São Paulo, e contou com a presença de um time de influenciadores

São Paulo - Com o intuito de reforçar a "brasilidade" e se aproximar das particularidades de cada região do país por meio dos produtos, a Consul, marca brasileira de eletrodomésticos da empresa Whirlpool, anunciou o seu reposicionamento. Intitulada de “Casa começa com Consul, Consul Casa com Brasil”, a nova fase integra as celebrações dos 75 anos da marca e, segundo a empresa, tem como base três pilares: levar o bolso do consumidor a sério, facilitar o dia a dia do cliente, e fazer produtos pensados para a rotina e os vários tipos de casa.

O evento de lançamento da campanha, na Casa de Francisca, em São Paulo, contou com a presença de um time de influenciadores que, agora, representam a marca: o economista e ex-BBB pernambucano Gil do Vigor, a ex-BBB Isabelle Nogueira, e o dono do restaurante Mocotó, chef Rodrigo Oliveira. Os nomes escolhidos enfatizam a regionalização da Consul, especialmente no Norte e Nordeste.

Democratizar as tecnologias com produtos personalizados para os brasileiros é um dos caminhos buscados pela empresa. Segundo o diretor-geral da Whirlpool Brasil, Gustavo Ambar, 90% dos produtos Consul são feitos no país.

“A brasilidade é o elemento fundamental para o novo capítulo que estamos iniciando. Isso só a Consul tem. Olhando no espectro do tempo para todos os nossos concorrentes, os mais antigos, os mais novos, só nós temos a estatura de falar de brasilidade, com essa grandeza, e com essa penetração em eletrodoméstico. Só a gente pode alavancar isso”, afirmou.

Portfólio

Nascida em Joinville, no estado de Santa Catarina, a Consul conta com um portfólio que vai de refrigeradores e lavadoras a cervejeiras. Para se adaptar ao dia a dia dos brasileiros, a marca criou funções específicas nos produtos. As lavadoras, por exemplo, contam com o modo eco que economiza até 15% de água e o ciclo rede que evita danos e emaranhados nas redes.

Já nas geladeiras, a tecnologia inverter reduz em até 36% o consumo de energia elétrica, e o espaço flex permite organizar alimentos e bebidas do jeito que o consumidor deseja. Para o micro-ondas, foram desenvolvidas as funções aquecer pizza e fazer brigadeiro. A marca também é a primeira do Brasil a lançar uma cervejeira.

“Somos feitos de muitos brasis, de diferentes cozinhas, tradições, e culturas. Sabemos que a compra de um eletrodoméstico é uma conquista cotidiana. Esse não é apenas um novo posicionamento, é uma diretriz que nos coloca ao lado do consumidor facilitando a sua jornada. Valorizamos suas conquistas e democratizamos a inovação e a confiança”, destacou a head de marcas e comunicação da Whirlpool Brasil, Bertha Fernandes.

O evento de lançamento da campanha contou com a presença de um time de influenciadores como Gil do Vigor, Isabelle Nogueira e Rodrigo Oliveira. Foto: André Ligeiro

Para a executiva, a tecnologia tem que ajudar os consumidores. "Inovação democrática, simples e útil, feita para a vida real. Desenvolvemos soluções intuitivas, e com um jeitinho de ser brasileiro. Tecnologia que facilita a rotina, otimiza o tempo, e melhora o dia a dia. A Consul entende essas necessidades do brasileiro como nenhuma outra”, disse.

O economista Gil do Vigor mencionou que, no ato da compra de um eletrodoméstico, alguns aspectos são levados em conta, como o preço e a durabilidade do produto.

“A gente tem Consul que dá tudo para a gente: preço, durabilidade, vigor, e conquista para o brasileiro. Essa missão é muito importante. Estou muito grato, me sentindo muito chique e feliz por perceber cada vez mais que realmente existem marcas que se preocupam de verdade com o nosso povo e o nosso Brasil”, pontuou.

Campanha

Para reforçar o reposicionamento da marca, a Consul conta com uma campanha publicitária com três vídeos criados pela agência GUT, que já estão sendo veiculados e trazem os eletrodomésticos como protagonistas no dia a dia dos brasileiros. Os vídeos foram intitulados como “Chá Revelação”, “Boca Preferida” e “Ciclo Mãe”.

*A repórter viajou a convite da Consul.

Veja também