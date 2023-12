A- A+

Folha Conteúdo Iron House é reconhecida pelo desenvolvimento urbano em Pernambuco Empresa do Grupo Cornélio Brennand foi premiada por projetos que apresentam novos conceitos de residência e preocupação com sustentabilidade

O compromisso com a transformação de áreas urbanas, tendo como objetivo central a qualidade de vida e uma nova relação de bem-estar com os espaços, é um dos propósitos da Iron House Real Estate. A empresa, que faz parte do Grupo Cornélio Brennand, atua no desenvolvimento imobiliário com projetos que prezam pela excelência em seu portfólio. Um deles é o grande vencedor do Troféu Ademi.

O reconhecimento é o principal do mercado em Pernambuco, que elegeu o Quintas da Praia como o vencedor das categorias Luxo e Master 2023, a principal da iniciativa. O empreendimento integra o masterplan da Ala Sul da praia do Paiva, no Litoral Sul, que é assinado pela Iron House. Já em uso por moradores, ele une o conforto residencial moderno ao bem-estar proporcionado pela conexão com a natureza.

Quintas da Praia

Desenvolvido com a marca urbanística da FG+M Arquitetos, o Quintas da Praia é um condomínio de lotes que traz um clube à beira-mar das piscinas naturais do Paiva. O projeto é assinado pela arquiteta Fernanda Marques e paisagista Benedito Abbud, com curadoria de arte de Roberta Borsoi, responsável por trazer um toque regional ao empreendimento.

O ambiente foi projetado para ir além de residência. “A concepção do projeto é uma história de inspiração que combina a natureza exuberante com uma visão arrojada de proporcionar um estilo de vida exclusivo e sofisticado", destaca a arquiteta Fernanda Marques. O objetivo do Quintas da Praia é oferecer uma experiência sensorial para os moradores em toda a sua jornada. Por isso, eles contam com a presença marcante da praia, mar, vegetação, texturas, cores, urbanismo e paisagismo, que se entrelaçam em uma dança harmônica.

"O ponto forte do projeto é a biofilia. Com um paisagismo projetado e executado com maestria no espaço do condomínio, ele está fortemente integrado ao clube e demais espaços de área comum", explica a arquiteta Camylla Cunha.

Ela faz referência a Abbud, que lembra “nesses 53 anos de profissão, nunca vi a execução de um projeto com tanto capricho, um planejamento com tanto primor”.

A construção e a natureza convivem de forma harmônica no Quintas da Praias | Foto: Quintas da Praia/Divulgação

A preocupação com o respeito ao meio ambiente está presente desde a concepção do empreendimento. O compromisso com a sustentabilidade foi incorporado em práticas diárias no projeto, que conta com a captação de águas da chuva para reuso, um sistema inteligente de irrigação de jardins e iluminação eficiente em energia, com lâmpadas de LED em todas as vias e áreas comuns.

"Para promover a sustentabilidade no projeto, pensamos não apenas nessas soluções descritas, mas também em toda a cadeia de fornecedores. Por exemplo, na escolha por matéria-prima da coberta de madeira engenheirada com certificação FSC", completa Camylla.

Composto por 211 lotes exclusivos, que variam entre 425m² a 678m², o Quintas da Praia também resultou na recuperação de seis hectares de restinga em uma área previamente degradada no Complexo Industrial Portuário de Suape. Com o plantio de 2 mil mudas de 30 espécies nativas e a manutenção contínua ao longo de 36 meses, o projeto visa a restaurar e preservar o ecossistema local.

Empreendimento tem compromisso com a sustentabilidade | Foto: Quintas da Praia/Divulgação

O empreendimento conta com um clube à beira-mar completo. Além dos salões de festa, brinquedoteca e academia, piscinas, SPA com sauna, os moradores podem desfrutar de um salão de jogos com boliche, um espaço de coworking, além da conveniência de um mercado inteligente. O projeto conta ainda com quadras de beach tennis, quadra de tênis de saibro coberta e quadra poliesportiva.

O lançamento abriga, ainda, uma escultura de Francisco Brennand, doada pelo Grupo Cornélio Brennand (GCB). A obra "Nascimento e Vida", em cerâmica vitrificada, com 2,60 metros de altura, foi criada na Oficina Francisco Brennand e instalada na entrada.

Acqua Marine

Outro destaque no portfólio da Iron House Real Estate é o Acqua Marine, que recebeu o primeiro lugar na categoria Residencial com 4 Quartos Sociais. Localizado próximo ao Parque do Paiva, ele foi entregue em 2021 e conta com 48 unidades residenciais exclusivas, distribuídas em três torres independentes.

Reunindo o conforto luxuoso com o pé na areia, as residências de 171 m² foram projetadas para oferecer um equilíbrio entre a elegância contemporânea e eficiência energética. "Dizemos que ele, assim como nossos outros empreendimentos no Paiva, mescla harmonicamente a sofisticação e simplicidade. Ele é um produto exclusivo com apenas 48 unidades privativas, que têm vistas especiais para o mar em suas amplas varandas. Tem área de lazer completa, fica próximo ao Parque do Paiva e é totalmente pé na areia, junto às piscinas naturais do bairro", define a arquiteta Camylla Cunha.

Acqua Marine fica próximo ao Parque do Paiva | Foto: Acqua Marine/Divulgação

O Acqua Marine possui, ainda, o diferencial de ser o primeiro empreendimento em Pernambuco a conquistar o selo EDGE. A certificação do International, concedida pela Finance Corporation do Banco Mundial, atesta a dedicação do empreendimento à eficiência energética, gestão hídrica responsável e práticas de design inovadoras.

"A Iron House é comprometida com o desenvolvimento de cidades sustentáveis, sendo este um pilar em nossa matriz de materialidades. Por isso, ainda durante a obra do Acqua Marine, resolvemos buscar uma certificação para o produto, no intuito de aumentar a sua eficiência energética. O resultado é que ultrapassamos os indicadores mínimos e honramos nosso compromisso. Fomos além em todos os requisitos e conquistamos o selo, que é um título inédito em Pernambuco”, comenta.

No empreendimento, o selo foi obtido após uma série de ações realizadas pela Iron House. Entre elas, a redução estimada de 23% no consumo de energia, 30% no uso de água e de 66% nas emissões de CO² relacionadas aos materiais utilizados na construção. "Ele personifica a visão da Iron House de criar lares que não apenas refletem o luxo e a sofisticação, mas também lideram a vanguarda da responsabilidade ambiental, celebrando a perfeita harmonia entre o conforto moderno e a magnífica natureza que o circunda", destaca Carol Boxwell, CEO da Iron House.

Além de residir em um projeto ícone na sustentabilidade regional, os moradores possuem uma gama de atrativos para uso. A diversidade conta com uma piscina com raia e hidromassagem, salão de festas, espaço gourmet, campo society oficial, academia, espaço de brincadeiras e leitura, playground, pet place, bicicletário, pranchário, entre outros.

