EUA Com fortuna de US$ 43 bi, fundador da Binance deve ficar ainda mais rico na prisão Sentença de Changpeng Zhao será definida hoje, e procuradores pediram 3 anos. Ele vai entrar para a História como o bilionário com maior patrimônio em prisão federal dos EU

É "melhor pedir perdão do que permissão" quando se trata de cumprir a lei, disse certa vez o bilionário fundador da plataforma de criptomoedas Binance à sua equipe, de acordo com o governo dos Estados Unidos.

Agora é a vez de Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ Zhao, pedir perdão. Mas os promotores não estão exatamente dispostos a concedê-lo.

Nesta terça-feira (30), ele terá sua sentença definida pela Justiça. E os promotores pediram três anos de prisão - um prazo atipicamente alto, para "dar o exemplo".

A postura de Zhao, explícita neste comentário de "pedir perdão em vez de permissão" e em outras atitudes, foi mencionada como um dos motivos para recomendar que o tribunal lhe conceda três anos de prisão.

Se um juiz de Seattle concordar com os promotores e ordenar que ele seja preso, Zhao entrará para a História como a pessoa mais rica a cumprir pena em uma prisão federal dos EUA. Sua fortuna estimada em US$ 43 bilhões seguirá intocada. E ele continuará dono de uma fatia importante da Binance.

Além disso, é provável que sua riqueza cresça ainda mais à medida que os negócios da Binance se acelerem em meio ao mais recente boom com criptomoedas. Como parte de seu acordo de reconhecimento de culpa para reduzir a pena com as autoridades americanas, Zhao renunciou ao cargo de CEO da Binance. Mas é difícil não notar sua enorme influência na empresa.

O atual Conselho de Administração é dominado por nomes próximos de Zhao, e Yi He, mãe de três de seus filhos, desempenha um papel importante na condução das operações da maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo.

Nos acordos com as autoridades, Zhao pagou uma multa de US$ 50 milhões. A própria Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em penalidades para encerrar um caso que envolvia uma série de alegações ligadas a violações de leis contra lavagem de dinheiro e sanções, incluindo afirmações do Tesouro dos EUA de que a plataforma não conseguiu impedir e relatar negociações suspeitas do Hamas, da Al Qaeda e de outros grupos designados pelos EUA como organizações terroristas.

A procuradora Tessa M. Gorman e seus colegas promotores citaram as ramificações "maciças" da má conduta de Zhao e o que ela chamou de "dano significativo à segurança nacional dos EUA" ao pedir três anos de prisão.

No entanto, apesar da gravidade das alegações e das confissões de culpa da Binance e de seu ex-CEOr, a empresa que Zhao construiu continua a prosperar e seu status como plataforma de criptomoedas mais importante do mundo sobreviveu a tudo isso.

A empresa, que recebe taxas das negociações dos clientes, fatura alto durante épocas de boom das criptomoedas como a atual, com o Bitcoin atingindo recordes no mês passado, à medida que os investidores retornam em massa ao mercado após a autorização, nos EUA, de negociação de fundos no mercado futuro com a criptomoeda.

Embora seu domínio tenha diminuído um pouco, a Binance manteve sua liderança em participação de mercado nos mercados de criptomoedas à vista e de derivativos combinados. A empresa disse que adicionou mais de 40 milhões de novos usuários em 2023, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. As participações dos clientes na plataforma aumentaram para mais de US$ 100 bilhões.

Segundo estimativas da Bloomberg, suas receitas somaram US$ 9,8 bilhões nos últimos 12 meses até março.

A perseverança da Binance se deve, em grande parte, ao fato de que os traders veem a empresa e Zhao de forma muito diferente do que veem seu antigo e amargo rival FTX, que faliu depois que o fundador Sam Bankman-Fried se apropriou ilegalmente de bilhões de dólares em criptomoedas dos usuários.

Após sua condenação, Bankman-Fried recebeu uma sentença de 25 anos e seu patrimônio líquido é atualmente estimado em zero. Entre os crimes pelos quais o Departamento de Justiça acusou a Binance, enganar os clientes sobre o uso de seus fundos não foi um deles.

— A Binance foi a maior plataforma e operou bem durante as falhas da FTX e de outras grandes, como 3AC, Terraform Labs — disse Austin Campbell, professor adjunto da Columbia Business School e consultor de empresas de blockchain. — A ação do governo dos EUA foi vista como um grande obstáculo e, como eles sobreviverão, isso dá confiança às pessoas.

Com relação aos próprios riscos de Zhao, caberá ao juiz federal Richard Jones decidir se ele será preso e por quanto tempo.

Se o bilionário cumprir pena, é provável que seja em uma prisão de baixa segurança, e ele poderá até mesmo ver alguns rostos amigáveis entre seus colegas detentos, de acordo com Sam Mangel, um consultor penitenciário que também cumpriu pena.

—Ele não será extorquido, não será ameaçado. Pessoas muito bem-sucedidas em prisões de baixa segurança tendem a ser admiradas — previu Mangel.

Quanto à sua próxima ação depois de receber sua sentença, Zhao disse ao tribunal em uma carta escrita em fevereiro que tem conversado com startups de biotecnologia sobre planos ambiciosos para usar tecnologias de blockchain "com o objetivo de curar doenças de uma vez por todas, bem como fornecer acesso médico a bilhões de pessoas no mundo".

Outro insight sobre o pensamento de Zhao atualmente vem por meio de um documento conceitual para algo chamado Giggle Academy, seu plano para um programa global de escola primária on-line.

"Eu poderia tentar ajudar a combater a corrupção, a fome no mundo, as mudanças climáticas, etc.", diz o documento conceitual. "Mas não tenho experiência nisso."

