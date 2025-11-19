A- A+

MUNDO Com greve de pilotos no Chile, Latam estende grade de voos suspensos até 24 de novembro Os profissionais iniciaram a paralisação no dia 12, quando a empresa anunciou o cancelamento de 173 voos em uma semana. Não há alteração nos voos entre o país e o Brasil

Como greve de pilotos convocada por um sindicato chileno continua, a Latam Airlines estendeu o cronograma que prevê cancelamentos de voos até a próxima segunda-feira, dia 24 de novembro.

No último dia 12, quando os profissionais do Chile iniciaram uma greve reinvidicando melhorias salarias, a empresa aérea anunciou a suspensão de 173 voos que estavam programados até a última segunda-feira. A estimativa era de que 20 mil passageiros pudessem ser impactados.

Como a paralisação dos pilotos continua, o cronograma de voos reajustado foi mantido. A Latam, porém, não informou quantos foram cancelados nem o número de passageiros que serão afetados pela prorrogação da medida por mais uma semana. Mas afirmou que não há alteração entre os voos operados entre o Brasil e o Chile.





A quase totalidade desses viajantes impactados pelas medidas adotadas pela companhia para o período da greve dos pilotos, diz a Latam, terá uma solução de voo dentro de uma janela de 24 horas. Passageiros que não forem atendidos pelo cronograma implementado poderão alterar data ou voo de suas viagens sem cobrança adicional. Outra opção será pedir o reembolso integral do valor do bilhete.

A maioria dos cancelamentos de voos está concentrada em trechos nacionais, portando dentro do Chile, segundo uma pessoa próxima às negociações ouvida pela agência AFP.

Mudança trazida pela pandemia

A greve teve início no último dia 12, após aprovação em assembleia do Sindicato de Pilotos da Latam (SPL). Os profissionais reivindicam a retomada dos salários anteriores à pandemia. No período da Covid-19, os valores foram reduzidos com o objetivo de manter as operações em um momento em que a aviação parou globalmente.

Esse sindicato representa perto de 500 dos 900 pilotos que integram o quadro de funcionários da companhia. Maior aérea da América do Sul, a Latam tem uma frota de mais de 350 aviões e 39 mil trabalhadores.

