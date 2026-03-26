Com guerra e economia forte, BC vê inflação fora da meta até 2028

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Em meio aos efeitos da guerra e à desaceleração gradual da economia, o Banco Central deixou de ver a convergência da inflação para a meta de 3,0% no início de 2028. Segundo a atualização das projeções oficiais do BC, divulgada no Relatório de Política Monetária (RPM) nesta quinta-feira, a inflação continua acima da meta pelo menos até o terceiro trimestre de 2028, último período considerado. No último relatório, em dezembro, a inflação chegava a 3,0% no primeiro trimestre de 2028.



A meta é de 3%, com limite de tolerância de 1,5% a 4,5%. O cenário de referência do BC leva em conta as projeções para a Taxa Selic do Boletim Focus na semana anterior ao Copom. Para os cálculos, o colegiado considerou que a taxa Selic alcançaria 12,25% no término de 2026.



"Nas projeções do cenário dereferência, a inflação passa a subir até o fim de 2026, recomeçando trajetória de queda até o horizonte relevante, mas permanecendo acima da meta", diz no RPM.



O Comitê de Política Monetária (Copom) conduz a taxa Selic para alcançar o objetivo de colocar a inflação na meta em um prazo determinado, chamado horizonte relevante, que aponta para cerca de 18 meses à frente, uma vez que a política monetária demora para se transmitir ao longo da cadeia.



Em março, o prazo considerado era o terceiro trimestre de 2027, cuja projeção subiu de 3,2% em dezembro para 3,3%. Para a próxima reunião do Copom, em abril, será o final do ano que vem. Nesse caso, a estimativa aumentou de 3,1% para 3,3%.





No RPM, o BC cita como justificativa para a alta a elevação dos preços de petróleo, efeito da guerra no Oriente Médio, e a revisão do hiato do produto, indicador que mede o grau de aquecimento da economia. De dezembro para março, o BC atualizou a projeção de hiato para o quarto trimestre de 2025 de 0,2% para 0,4%, ou seja, vê um maior aquecimento.



"Na comparação com o Relatório anterior, as projeções de inflação elevaram-se. No horizonte relevante de política monetária, considerado como sendo o terceiro trimestre de 2027, a projeção subiu 0,1 p.p. Entre os fatores que contribuem para a alta das projeções, destacam-se a elevação do preço do petróleo e a revisão do hiato", disse o BC, acrescentando que a queda do dólar e a redução marginal de expectativas de inflação atuaram para atenuar a alta das projeções.

As projeções de inflação do BC são informações relevantes para calibrar as projeções para os próximos passos de política monetária, após o início do ciclo de corte de juros na semana passada. O Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 15% para 14,75%. Diante das incertezas geradas pelo conflito nos preços de petróleo e na logística global, o colegiado, no entanto, deixou em aberto a extensão e a magnitude do ciclo de queda.



"No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária, de forma que os passos futuros do processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo", disse o Copom após a reunião deste mês.



De acordo com as projeções divulgadas nesta quinta, a instituição espera que o IPCA - índice oficial de inflação - tenha o seguinte comportamento:

fique em 3,9% no fim de 2026;



atinja 3,3% no fim de 2027



alcance 3,1% no terceiro trimestre de 2028.

Chance de estouro

No RPM, o BC ainda atualizou as probabilidades de estouro da meta no fim de cada ano. Pela meta contínua, o alvo é desobedecido quando a inflação fica por seis meses seguidos fora do intervalo de tolerância. Atualmente, a inflação acumulada em 12 meses, segundo o IPCA, é de 3,81%.

A chance de estouro em 2026 passou de 23% para 30%. Para 2027, subiu de 16% para 19%.

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