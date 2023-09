A- A+

RECIFE Com inscrições abertas, Feira do Intercâmbio acontece em outubro, no Recife A Feira acontece no Hotel Radisson Recife, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Com o intuito de reunir as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior, o Student Travel Bureau (STB), consultoria especializada em educação internacional, promove, no dia 2 de outubro, a Feira do Intercâmbio STB. O evento é gratuito, aberto para todos os públicos e as inscrições podem ser feitas no site do evento. A Feira acontece no Hotel Radisson Recife, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

No evento, serão oferecidos descontos de até 40% para quem quer estudar fora do País. Na programação, estarão presentes instituições internacionais como Amerigo, Dukes, Educatius e Shorelight que trarão informações sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas, graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education), extensão universitária, férias para adolescentes, intercâmbio em família e trabalho voluntário.

Especialistas também estarão à disposição para fornecer mais informações sobre ensino médio no exterior (high school) e programas de trabalhos nos Estados Unidos.

De acordo com dados do STB, o programa de Au Pair nos EUA foi o que apresentou maior procura, registrando alta de 700% no primeiro semestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano passado. Já a demanda por high school cresceu 37% no período comparado, e os voltados ao higher education, 11%. O STB em Recife também apresentou um acréscimo de 13% nas vendas nos últimos seis meses.

Serviço:

Feira do Intercâmbio STB

Data: 2 de outubro

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Radisson Recife, localizado na avenida Boa Viagem, nº 1906, Boa Viagem - Recife.



