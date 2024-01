A- A+

ESPAÇO DE EVENTOS Com investimento de R$ 10 milhões, Centro de Convenções planeja dobrar o número de eventos em 2024 No ano passado, espaço de eventos sediou 450 atividades

Com a expectativa de investir cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, o Centro de Convenções de Pernambuco está programado para iniciar suas operações em 2024, almejando dobrar o número de eventos sediados em comparação com o ano anterior, em 2023.

Os dados divulgados pelo próprio espaço de eventos demonstram um notável aumento na quantidade de atividades sediadas no local, triplicando de um ano para o outro. Em 2022, foram realizados 136 eventos, enquanto em 2023 esse número aumentou para 450 até o final do último mês de dezembro.

A perspectiva para este ano é de destinar o investimento previsto para a modernização e requalificação de espaços e da estrutura física do complexo. Entre as obras, já em andamento na área de convenções, está a reforma das salas multifuncionais, que passarão a ser moduláveis.

Os espaços ainda contarão com projeto acústico específico para a realização de eventos diversos concomitantemente nos novos ambientes.

“Trabalhamos com afinco para atrair cada vez mais eventos para o Pernambuco Centro de Convenções. Temos uma das maiores áreas para eventos do Brasil e a multifuncionalidade dos espaços permite a realização de diferentes iniciativas simultaneamente. É um equipamento completo, que está ficando cada vez mais moderno, a partir do investimento maciço feito pelo Consórcio CID”, destaca o CEO Claudio Vasconcelos.

Outra novidade será a implantação de painéis fotovoltaicos no teto do pavilhão para a geração de energia solar, trazendo mais economia e sustentabilidade para o espaço. Serão executadas ainda melhorias na iluminação interna e externa do Centro de Convenções, que ganhará também novos camarotes no Teatro Guararapes.

Até o final de 2024, o Pernambuco Centro de Convenções passará a contar também com um portfólio de empresas operando no equipamento. Novas salas serão reformadas e oferecidas para uso comercial, permitindo que empresas possam se instalar no espaço, ocupando ambientes de até 2 mil metros quadrados.

Programação de janeiro

E para os que curtem festas, entre os destaques deste início de ano está o Ensaio da Anitta, no dia 20. No mesmo espaço, a folia vai tomar conta no dia 27, com a festa do bloco De bar em Bar, com atrações como os cantores Thiaguinho, Xand Avião, Leo Santana, Mari Fernandez e Henry Freitas.



O Pavilhão de Feiras recebe, de 17 a 21, o seu primeiro evento de 2024, a Expo Bebê & Gestante, com expectativa de reunir 25 mil pessoas. A feira vai reunir mais de 100 lojistas de todo o Brasil, oferecendo descontos que chegam a 70%.

Entre os produtos, roupas, móveis, acessórios e itens de higiene para bebês e crianças. O evento terá, ainda, parquinho, atividades lúdicas e praça de alimentação. Também em janeiro, o pavilhão será palco para o Dia da Invocação, em 21 de janeiro, para cinco mil visitantes.



O clima de Carnaval volta a tomar conta do pavilhão com a festa Enquanto Isso na Sala da Justiça, no dia 26. São esperadas 10 mil pessoas para conferir atrações como Ney Matogrosso, Manu Chao (que volta ao Recife após dez anos) e BaianaSystem, com o último álbum da banda, “OXEAXEEXU”.



No Teatro Guararapes Chico Science, o destaque fica para o show de António Zambujo & Yamandu Costa, no dia 20, às 21h. O celebrado violonista brasileiro Yamandu e o português Zambujo, considerado um dos grandes intérpretes da atualidade em seu País, sobem ao palco para enaltecer os vínculos entre os dois povos. A parceria nasceu após um concerto em Lisboa em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil e se estendeu para uma turnê. O Teatro também recebe eventos fechados ao longo do mês.

