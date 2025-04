A- A+

Licitação Com investimentos de R$ 135 mi, Pernambuco lança edital para construção de hospital no Agreste O Hospital Mestre Dominguinhos contará com 269 leitos

O edital de licitação para contratação da empresa de engenharia que vai realizar as obras de construção do Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi lançado nesta quinta-feira (17), no Diário Oficial do Estado. O equipamento terá um investimento superior a R$ 135 milhões e contará com 269 leitos.

Segundo a governadora Raquel Lyra, essa será mais uma ampliação dos serviços de saúde em Pernambuco. O objetivo é que as pessoas possam ser atendidas mais perto de suas casas.

"Não vamos parar nosso trabalho um minuto para garantir mais dignidade no atendimento aos pacientes e conforto nos ambientes para os profissionais na rede de saúde estadual", destacou.

Equipamento

A gestão da unidade será da Secretaria de Saúde, o projeto foi feito pela Secretaria de Projetos Estratégicos e as obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Com mais de 26 mil metros quadrados de área construída, o Hospital Mestre Dominguinhos terá perfil assistencial de alta complexidade, com atendimento cirúrgico e clínico, a pacientes adultos e pediátricos, em neurologia, ortopedia, cardiologia, sistema vascular e queimados.

O espaço contará com UTI, urgência e emergência, centro cirúrgico, centro de diagnóstico completo, hemodinâmica, centro de reabilitação e ambulatório com 15 consultórios médicos.

Descentralização

Para a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, o hospital vai descentralizar mais a assistência hospitalar em Pernambuco.

"O Hospital Mestre Dominguinhos está inserido no plano de regionalização da governadora Raquel Lyra, trazendo a saúde para mais perto das pessoas, especialmente no interior do Estado. O hospital vai reforçar a assistência no Agreste, especialmente para a população da V Gerência Regional de Saúde do Estado, composta por 21 municípios", afirmou a secretária.

De acordo com o presidente da Cehab, Paulo Lira, o prazo de execução da obra será de 18 meses.

"Nós, enquanto Cehab, temos a alegria de tocar uma obra como essa, importante para toda a região. E a expertise da Cehab na execução das obras, no monitoramento e no acompanhamento auxiliará para que a gente possa entregar esse equipamento com a qualidade que a população merece", frisou o presidente.

O secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro, destacou que esse é mais um passo do governo do estado para melhorar a qualidade do serviço de saúde estadual e garantir à população um atendimento digno.

"O Hospital Regional Mestre Dominguinhos é um projeto emblemático, desenvolvido através da Secretaria de Projetos Estratégicos, que tem, cada vez mais, ampliado sua expertise na elaboração de projetos de baixa, média e alta complexidade", ressaltou o secretário.

