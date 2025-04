A- A+

Agricultura familiar Com investimento de R$ 200 milhões, Governo de Pernambuco lança Programa Terra Plantar O programa, lançado em Caruaru, no Agreste, visa fortalecer a agricultura familiar do estado e deverá impactar mais de 200 mil famílias

Com investimento de R$ 200 milhões, o Governo de Pernambuco lançou, nesta quinta-feira (10), o Programa Terra Plantar, iniciativa que reúne um pacote de ações coordenadas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).

O programa, lançado em Caruaru, no Agreste, visa fortalecer a agricultura familiar do estado e deverá impactar mais de 200 mil famílias.

O Terra Plantar tem o objetivo de ajudar centenas de famílias em todas as regiões do estado e garantir mais renda e segurança alimentar para todos.

Durante a cerimônia de lançamento, a governadora Raquel Lyra assinou a ordem de 15 barragens de pequeno porte, 500 aguadas e 150 barragens subterrâneas, com investimento de mais de R$ 17 milhões.

Também foram autorizados os serviços de perfuração e instalação de poços, com um investimento de R$ 41 milhões para atender a 35 municípios do Sertão, Agreste e Zona da Mata.

Segundo Raquel Lyra, o programa é realizado em parceria com prefeituras, associações, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, IPA e Prorural.

"São R$ 200 milhões em investimentos, com distribuição de sementes no tempo certo e entrega de maquinário. Além disso, investimos em estradas rurais, barragens, instalação de poços e também no fortalecimento do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar", afirmou.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Cícero Moraes, a iniciativa chega para fortalecer mais a economia do estado.

"São investimentos como esses, de fazer entregas na ponta, destravar processos, conseguir recursos, que colocam Pernambuco como o maior produtor de ovos do Nordeste, maior produtor de leite da região e o maior exportador de frutas do Brasil", destacou.

Ações

Entre as iniciativas realizadas, está a distribuição de 625 maquinários para comunidades e associações (tais como tratores, motocultivadores e ensiladeiras).

O programa também assegura a ampliação de distribuição de sementes de feijão, milho e sorgo no Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana. As duas ações somam mais de R$ 56 milhões em investimentos.

A frota de veículos do IPA também será ampliada, com a incorporação de 30 novos carros, aumentando a capacidade de atendimento das equipes de extensão rural e pesquisa do órgão.

Entre os investimentos anunciados, está o reforço do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que receberá R$ 16 milhões em recursos e será ampliado com a criação de uma nova modalidade, o PAA Indígena.

"Contamos com um orçamento cinco vezes maior e com estradas vicinais, perfuração de poços, construção de barreiros, doação de sementes e aração de terra e iremos melhorar a vida do povo do campo", disse.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, ressaltou a importância da parceria com o governo estadual.

"O Terra Plantar é um exemplo do trabalho sustentável para que cada vez mais sejam produzidos alimentos para abastecer a mesa dos caruaruenses. O IPA agora está estruturado, prestando serviço para gerar mais emprego e renda aos agricultores da nossa cidade e de todo o Estado", enfatizou.

