Saúde Com investimento de R$ 38 milhões, Recife terá hospital-dia inaugurado em 2025 Voltado para cirurgias menos invasivas, o empreendimento será um espaço voltado para internações de até 12 horas

Seguindo a tendência global de mudanças na prestação de cuidados de saúde devido aos avanços em cirurgias de baixa e média complexidade e com um investimento de R$ 38 milhões, será inaugurado, até janeiro de 2025, o primeiro hospital voltado especificamente para esse tipo de atendimento.

O Concept Hospital Dia, situado na Ilha do Leite, terá um espaço total de 2,6 mil metros quadrados, abrigando seis salas cirúrgicas, uma UTI, salas de recuperação, apartamentos modernos, consultórios, além de uma câmara hiperbárica e equipes médicas especializadas.

O conceito de hospital-dia, que permite internações de até 12 horas, sem necessidade de permanência prolongada, oferece uma gama diversificada de serviços médicos e terapêuticos em ambiente ambulatorial, especialmente voltado para cirurgias plásticas e outras especialidades.

Segurança

O médico Pedro Pessanha, líder do projeto, destaca a concepção meticulosa do hospital, visando proporcionar uma experiência excepcional para médicos e pacientes, com foco em segurança e conforto.

Ele ressalta que avanços na cirurgia minimamente invasiva possibilitam uma recuperação mais rápida e menos dolorosa, impulsionando a adoção desse modelo para quase todas as especialidades médicas.

Além da recuperação acelerada e da redução da dor pós-operatória, os hospitais-dia proporcionam uma estadia mais curta, minimizando o risco de infecções hospitalares e gerando economia em relação às internações tradicionais.

O novo hospital oferecerá um ambiente exclusivo, com um layout personalizado para garantir conforto e privacidade aos pacientes, concretizando o sonho de um médico empreendedor e de um grupo de 12 sócios, a maioria também da área da saúde.

Localizado na Rua Esperanto, número 467, na Ilha do Leite, o Concept Hospital Dia vai gerar gerar 100 empregos diretos e 300 indiretos.

