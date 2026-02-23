Com investimento de R$ 4,5 milhões, Grupo Leveros inaugura unidade no Recife

A- A+

Com investimento de R$ 4,5 milhões, o Grupo Leveros, empresa do ramo de soluções para climatização, inaugura em abril sua nova unidade no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O montante investido foi direcionado principalmente à incorporação de práticas sustentáveis e ao aprimoramento da experiência dos instaladores parceiros.

Segundo a empresa, a inauguração consolida a capital pernambucana como polo estratégico de relacionamento, logística e capacitação para toda a região Nordeste.

Durante a fase de implantação e adequação da estrutura, mais de 100 profissionais indiretos foram mobilizados. Com a operação em pleno funcionamento, a unidade contará com uma equipe fixa de 15 especialistas exclusivos, dedicados ao suporte técnico e comercial aos parceiros da região.

Expansão

A empresa registra uma expansão de 40% no Nordeste e estima que o Hub Recife impulsione o crescimento em cerca de 150% no primeiro ano de operação.

De acordo com o Grupo Leveros, a estratégia está associada ao modelo de “logística de proximidade”, que permite atendimento em tempo real, maior disponibilidade de estoque e redução nos prazos de entrega.

A unidade do Recife foi criada para atender de forma interestadual, funcionando como base de apoio logístico, comercial e educacional para parceiros e instaladores de diversos territórios nordestinos.

"A meta é triplicar o tamanho da operação regional nos próximos cinco anos. O Nordeste já é um dos principais motores de crescimento da companhia, e estamos ampliando nossa presença em Pernambuco com uma visão de longo prazo para toda a região, preparados para um mercado que seguirá em forte expansão", afirmou o CEO do Grupo Leveros, Tiziano Giordano Pravato Filho.

Sustentabilidade

O projeto inclui desde o uso de energia fotovoltaica e sistemas de tratamento de efluentes até inovações setoriais, como o reaproveitamento da água proveniente dos drenos das condensadoras.

*Com informações da assessoria de imprensa.

