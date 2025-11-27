Com investimento de R$100 milhões, 99Food escolhe Recife para acelerar expansão

A- A+

A 99Food desembarcou no Recife com um aporte de R$ 100 milhões e a meta de fortalecer o ecossistema local de delivery, ampliando oportunidades para quem produz, entrega e consome. A empresa já chega à região com 3.500 restaurantes cadastrados e mais de 32 mil entregadores parceiros, números que, segundo a companhia, reforçam o potencial do mercado na capital pernambucana.

De acordo com o diretor sênior de comunicação da 99, Bruno Rossini, Recife ocupa um papel central na expansão da plataforma. “Recife, para a gente, é um marco muito estratégico e importante nessa jornada”, destacando que a capital é “uma cidade modelo para muitas questões ligadas ao trânsito e a políticas públicas”.

Rossini explicou que a operação completa da 99 no Recife permitirá observar, na prática, o funcionamento do ecossistema e aprender com ele para seguir expandindo o serviço em outras localidades. Segundo ele, a empresa celebra a possibilidade de oferecer comida a preço justo para os recifenses, ampliar as oportunidades de ganho para entregadores, que devem receber mais chamadas de serviço, e ajudar restaurantes a alcançar mais clientes e melhorar sua rentabilidade.

O executivo acrescentou que a chegada da 99Food tem potencial para impulsionar todo o mercado de delivery no país. Ele defendeu que “não existe nenhum motivo para o mercado de entrega de comida no Brasil não ter até 20 vezes o tamanho que tem hoje”, sinalizando otimismo com o ritmo de crescimento do setor.

Parceria

O diretor também comentou sobre a repercussão positiva das conversas com o poder público. Ele afirmou que o prefeito do Recife, João Campos, fez questão de anunciar a novidade, porque a 99 se tornou “um grande parceiro da prefeitura do Recife”. Rossini acrescentou que o mesmo modelo deve ser adotado no interior do estado: a empresa pretende dialogar com prefeituras, apresentar seus serviços, esclarecer dúvidas e construir relações institucionais semelhantes às mantidas na capital.

Ele também explicou que, sempre que a 99 chega a uma nova cidade, há um trabalho dedicado de engajamento local. O executivo mencionou que existe um mito de que a entrada de serviços de moto ou delivery aumenta acidentes, mas afirmou que a informação não é verdade e que os dados da empresa “não mostram esse cenário”. Por isso, destacou a importância de conversar com prefeitos, vereadores e deputados para explicar “o que a empresa faz e como faz”.

A nível nacional e global, os planos também são ambiciosos. A empresa projeta R$ 2 bilhões em investimentos até junho de 2026, com o objetivo de lançar operações em 100 novas cidades. Atualmente, a 99 registra cerca de 45 milhões de pedidos ou corridas por dia no Brasil, enquanto, no mundo, o grupo reúne 580 milhões de usuários.

