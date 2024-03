A- A+

Marketing Com investimentos de Silvio Meira, LeFil expande atividades e cria quatro novas startups O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2) no evento dos 17 anos da LeFil, no Lounge do Moinho, no Bairro do Recife

O fundador do Porto Digital, Silvio Meira, é o mais novo investidor e time advisor da LeFil, liderada pelas sócias Rosário Pompéia e Socorro Macedo. Com isso, a marca deixa de ser apenas consultoria e agência de marketing para se tornar a LeFil Company, somando à LeFil quatro startups especializadas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2) no evento dos 17 anos da marca, no Lounge do Moinho, no Bairro do Recife.

A partir de agora, a LeFil tem, enquanto companhia, cinco negócios: LeFil - Consultoria Estratégica em Marketing; maas – Operação de Alta Performance de Marketing as a Service; lima - Laboratório de Inovação para Revolucionar o Marketing; mads - Agência Digital que Revoluciona o Varejo; e sinergia - Plataforma Colaborativa de Marketing Acelerada por IA.

De acordo com Silvio Meira, a sua história com a LeFil vem desde o início da empresa, em 2007. Ele destacou que a companhia sempre foi digital e que acompanhou com atenção e curiosidade o seu desenvolvimento.

“Eu sempre trabalhei com transformação digital dos negócios e agora, entrando como investidor e como advisor de tecnologia, inteligência, mercados e estratégia na LeFil, eu passo a participar do processo de transformação digital não mais dos negócios, mas do marketing, do mercado de marketing e do marketing dos negócios”, pontuou Silvio Meira.

Segundo ele, as startups criadas são dedicadas à inovação e marketing; marketing como serviço; plataformas para colaboração estratégica e marketing; e anúncios para marketing places.

“Eu vou participar do desenvolvimento de negócios, produtos e serviços na LeFil agregando o que eu sei de tecnologia e transformação digital ao que a LeFil vai fazer. Ao mesmo tempo, nós vamos para o mercado nacional”, disse ele.

Hub de marketing

O intuito da transformação da LeFil é atrair para Recife competências, negócios, talentos e investimentos, para que a capital pernambucana se torne um dos principais hubs de marketing do Brasil e do mundo.

“A gente tem previsto o lançamento da escola de marketing, e criar uma agenda para trazer nomes internacionais e nacionais para estar discutindo o assunto aqui no Recife e para, de fato, a cidade ser referência nacional em relação a marketing”, disse a sócia-fundadora de LeFil Company, Rosário Pompéia.

Segundo a sócia-fundadora da companhia, Socorro Macedo, a teoria de marketing AEIOU será utilizada nas startups criadas. O método da LeFil é uma demanda das pequenas e grandes organizações por estratégias e planejamento estratégico de marketing capaz de criar resultados sustentáveis para os negócios nos mercados em rede.

“A gente vai suportar toda a nossa teoria, métodos e processos do AEIOU, que foi trazida pelo Marketing do Futuro também”, mencionou ela.

O evento também contou com as presenças de diversos executivos de empresas líderes de mercado, além da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT); do deputado estadual João Paulo (PT) e do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio.

