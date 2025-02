Com investimentos de R$ 3 milhões, Governo de Pernambuco lança edital Redes de Inovação 2025

A- A+

Nesta quarta-feira (5), o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), anunciou o lançamento do Edital Redes de Inovação 2025. Investimentos para a realização é estimado em cerca de R$ 3 milhões, provenientes do Fundo Inovar PE e repassados pela Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE).

O Edital Redes de Inovação 2025 tem o objetivo de fortalecer e incentivar ambientes inovadores em Pernambuco, que aumentam a competitividade dos setores produtivos e são importantes para políticas públicas com impacto socioambiental e econômico.

Proporcionando um ambiente favorável à inovação abrangendo diversos setores econômicos e alinhados com estratégias de interiorização no estado.

O formulário eletrônico para submissão das propostas do Redes de Inovação 2025 estará disponível a partir desta quinta-feira (6), no Sistema AgilFAP, no site www.facepe.br e as inscrições seguem até dia 31 de março. O resultado preliminar dos contemplados está previsto para o dia 02 de maio.

Programa

O programa prevê a seleção de 15 propostas de redes dinâmicas e engajadas de pesquisadores, profissionais da inovação e entes civis e governamentais dedicados ao fortalecimento de setores produtivos relevantes para a economia pernambucana.

Os projetos terão uma vigência de 24 meses e os eixos estratégicos do edital são voltados para as áreas de energia, agronegócio, indústria de transformação, indústrias extrativas, saneamento, construção, comércio, logística, turismo, serviços de TIC, administração pública, educação, saúde, cultura e esportes.

Em seu discurso, a secretária da pasta de CTI, Mauricélia Montenegro, destacou que o Edital Redes de Inovação faz parte do grande guarda-chuva de ações de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado, o Inova PE, que foi lançado em dezembro do ano passado.

"O Inova PE possui cinco estratégias de atuação e o edital Redes de Inovação está inserido na quinta estratégia, que é o fomento ao empreendedorismo inovador. Porque fomentar o empreendedorismo inovador é desenvolvimento e competitividade na veia. O edital Redes de Inovação é um dos editais de mais sucesso da Secti. Pois, é um dos que traz mais recursos público pro estado, porque cada real que a gente aporta, as redes conseguem captar mais recursos de outras fontes", ressalta.

O diretor de Inovação da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), Leonardo Ferraz, contou que o edital Redes de Inovação já é bastante consolidado e que no ano de 2024 teve muitos inscritos. "Recebemos muitas propostas qualificadas e para este ano, colocamos mais 15 projetos para o Redes de Inovação. Para totalizar 30 coordenadores de Redes de Inovação em Pernambuco", pontuou.

Maior abragência regional

O Edital Redes de Inovação 2025 traz cinco novas vagas para regiões que não haviam sido contempladas em edições passadas. De acordo com o gerente da Secti/PE, Marcelo Magalhães, o edital traz oportunidades para as Regiões de Desenvolvimento (RDs) do Araripe, do Sertão Central, do Sertão do Pajeú, do Sertão do Moxotó e da Mata Sul. "Uma novidade deste ano são as cotas do edital. Neste edital, teremos cotas para as cinco redes das RDs que não foram beneficiadas no edital passado. O objetivo é preencher essas vagas e ter pessoas atuantes nessas áreas também", enfatizou.

