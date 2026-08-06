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mercado Com investimentos no setor de tecnologia, iFood prevê expansão de serviços no Nordeste Novo diretor de Tecnologia e Logística da companhia, Jamilson Batista, disse que uso de IA tem contribuído para melhorias logísticas

O novo diretor de Tecnologia e Logística do iFood, Jamilson Batista Antunes, prevê, para os próximos anos, uma expansão dos serviços da companhia no Nordeste. Na região, a empresa tem cerca de 200 colaboradores, número que deve aumentar com as inovações e melhorias logísticas apoiadas pelo uso de ferramentas de inteligência artificial (IA).

“Fizemos vários movimentos de contratação mais direcionados aqui para a região. Além disso, a gente expandiu o nosso escritório, que fica na na Ilha do Leite, no Recife, para receber e crescer cada vez mais”, revelou. “Nosso objetivo é fortalecer ainda mais a marca em termos de tecnologia, retenção de bons talentos aqui, mas também contribuir para a região. E a gente vai dar continuidade a isso e empregar mais pessoas”, acrescentou.

Com um mercado que movimentou, em 2025, mais de R$ 100 bilhões no país – segundo a empresa de dados Statista –, o setor de delivery segue em expansão no Brasil. Empregou, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2024, cerca de 1,7 milhão de pessoas. No caso do iFood, são 600 mil entregadores e cerca de 65 milhões de consumidores do app, além de 180 milhões de pedidos mensais.

A previsão de expansão, mencionada por Jamilson, está apoiada na aposta da empresa no setor de inteligência artificial. O novo diretor, cuja formação é na área de tecnologia, foi um dos responsáveis pela expansão do emprego de ferramentas de IA na companhia. A empresa chegou a desenvolver, em parceria com a Prosus, uma ferramenta própria, o Toqan, que tem como objetivo otimizar ações dos colaboradores, incluindo o tempo de entrega para os consumidores.

De acordo com Jamilson, a ferramenta também auxilia no processo de tomada de decisão, além de ser ancorada diferentes variáveis para tomar essas decisões de forma precisa e auxiliar na logística da empresa, cujo processo é mais complexo que o modelo mais tradicional – sem IA – pois “é dinâmico, rápido e intenso".

Com uma atuação de mais de sete anos na empresa, Jamilson promete trazer a experiência adquirida para ajudar a impulsionar a produtividade. Filiais como a do Recife, segundo ele, são fundamentais para contribuir com essa finalidade, além de promover a gestão e expansão dos negócios.

“Nosso polo conecta pessoas de diferentes estados do Nordeste. Temos pessoas da Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas… O escritório do Recife funciona como referência e todo mundo se conecta nesse hub”, diz.

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