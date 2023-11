A- A+

RECIFE Com itens natalinos, edição 2023 da Loja Artesanato de Talentos é inaugurada O local com objetivo de contribuir com empreendedorismo local vai ter itens expostos até o dia 24 de dezembro

Com o objetivo de contribuir com o empreendedorismo local, o Shopping RioMar Recife inaugura a edição deste ano da Loja Artesanato de Talentos. São mais de mil peças de decoração, assinadas por 19 artesãs e artesãos das comunidades do entorno, que estão expostas até o dia 24 de dezembro, no piso L2, nas proximidades da Riachuelo. A ação é uma iniciativa conjunta do centro comercial com o Instituto JCPM e o Instituto Fecomércio.

Os itens de Natal possuem valores entre R$ 6 e R$ 450. Alguns dos itens ofertados são guirlandas, anjos, enfeites para árvore natalina, toalhas, presépios, guardanapos, entre outros.

“Buscamos valorizar a produção e a criatividade dessas pessoas empreendedoras do entorno que encontram na loja um local também de exposição do seu talento, gerando um mercado para o ano inteiro”, comenta a diretora de Desenvolvimento Social, Lucia Pontes.

O RioMar Recife abre o espaço para comercialização da produção em grandes datas comemorativas, como Natal, São João e Carnaval. Batizada de Artesanato de Talentos, a iniciativa existe desde 2015. Antes da abertura, as empreendedoras e empreendedores passam por várias qualificações feitas através da parceria com o Instituto Fecomércio.

Veja também

BRASIL Haddad diz que mais de 2 milhões de brasileiros renegociaram dívidas na plataforma do Desenrola