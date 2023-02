A- A+

Paraná Com lance único de R$ 1 milhão, área do Porto de Paranaguá é concedida à iniciativa privada Vencedora foi a FTS Participações, que já tinha ganhado outra área com oferta de R$ 30 milhões

Sem concorrência e com lance de R$ 1 milhão, a FTS Participações Societárias venceu o leilão de concessão da área portuária denominada PAR50, localizada dentro do Porto de Paranaguá, no Paraná.

O certame foi realizado nesta sexta-feira na B3, em São Paulo, e organizado pelo governo do Paraná, através da Portos do Paraná, empresa pública estadual responsável pelo complexo portuário formado pelos portos de Paranaguá e Antonina.

O investimento previsto na área para melhoria de infraestrutura e revitalização é de R$ 338,2 milhões. O vencedor foi definido pelo maior lance de outorga e o contrato tem 25 anos de duração.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, lembrou que o porto de Paranaguá movimentou 60 milhões de toneladas de cargas, no ano passado, com 5 quilômetros de cais. Já o Porto de Santos, com 20 quilômetros de cais, movimentou 160 milhões de toneladas em 2022.

- Portanto, há um grande potencial - afirmou Garcia, após o leilão.

A PAR50 tem 85 mil metros quadrados e é voltada para granéis líquidos. Está localizada no lado oeste do cais do porto. e o investimento previsto é de R$ 338,2 milhões.

Em 2022, a PAR32, uma área de aproximadamente 6,6 mil m², destinada à movimentação de carga geral, em especial açúcar ensacado, também foi arrematada pela FTS, com lance de R$ 30 milhões no mesmo porto. O prazo de arrendamento é de 10 anos, prorrogáveis.

Estava prevista para esta sexta também a licitação de um segundo terminal em Paranaguá, o PAR09, voltado a granéis sólidos vegetais. O arrendamento, com área de 26,5 mil m², exigia investimentos de R$ 911 milhões, mas não foram recebidas propostas.

A primeira área a ir a leilão, em 2019, foi a PAR01, arrematada pela Klabin. Já a PAR12 foi arrematada em dezembro de 2020 com lance vencedor, de R$ 25 milhões, dado pela Ascensus Gestão e Participações.

Além da PAR09 e PAR50, a PAR14 e PAR15 tiveram as consultas e audiência públicas realizadas em 2022.

