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Pernambuco Com lances a partir de R$ 60, Secretaria de Administração promove leilão de sucatas e veículos Certame terá 60 lotes com lances a partir de R$ 60 para sucatas e R$ 900 para veículos

Motocicletas, carros, caminhões, além de sucatas de informática, eletrodomésticos e mobiliário estão entre os itens do 3º Leilão de Bens Móveis de 2026, promovido pela Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD).



O certame terá 60 lotes com lances a partir de R$ 60 para sucatas e R$ 900 para veículos, a exemplo de motocicleta Honda/CG 125 Cargo, e será realizado na segunda-feira, 6 de abril, às 9h30, no site Aragão Leilões.



Segundo o edital, para adquirir veículos, podem participar pessoas físicas e jurídicas. Já para sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível, a participação é restrita aos Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércio de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata (CDV), registrados operacionais ou credenciados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Também podem participar empresas de outros estados que tenham como atividade a desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.



Interessados poderão conferir os itens nos dias 1º e 2 de abril, nos horários e locais indicados no edital, que também detalha todos os itens.







Para participar, é necessário fazer cadastro prévio no site do leiloeiro, informando e-mail para comunicação e envio de documentos. A expectativa da pasta é arrecadar R$ 142.760.

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