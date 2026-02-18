Com liquidação do banco Pleno, FGC vai desembolsar mais R$ 4,9 bilhões a clientes
Instituição informou que 160 mil pessoas têm direito a receber a garantia, que vai até R$ 250 mil por CPF ou CPNJ
O fundo Garantidor de Crédito (FGC), espécie de seguro dos bancos, vai desembolsar mais R$ 4,9 bilhões com a liquidação do banco Pleno (antigo Voiter) e da Pleno DTVM pelo Banco Central nesta quarta-feira (18).
Segundo a instituição, 160 clientes do Pleno são elegíveis ao pagamento da garantia do FGC.
O Pleno não faz mais parte do conglomerado Master, o que significa que o liquidante irá apurar a garantia até o limite da regulamentação, que é de até R$ 250 mil por CPF/CNPJ, limitando-se os pagamentos realizados pelo FGC a R$ 1 milhão em um período de quatro anos.
Os pagamentos serão efetuados a partir dos dados e valores indicados pelo liquidante do Pleno, responsável legal indicado pelo BC. O prazo para este processo pode variar de 30 a 60 dias.
O FGC recomenda aos credores que utilizem o Aplicativo FGC, num processo totalmente digital. O aplicativo do FGC está disponível nas lojas Apple Store ou Google Play e os credores já podem realizar seu cadastro, diz o FGC.
Assim que o órgão receber a relação dos credores do liquidante, será possível realizar a solicitação da garantia, com a identificação do beneficiário e a indicação da conta de sua titularidade, onde o valor será depositado.
As informações sobre o pagamento da garantia também estão disponíveis no site (www.fgc.org.br).
Os depositantes e investidores devem acompanhar o processo pelas redes sociais e pelo site do FGC, onde serão disponibilizadas todas as informações e atualizações do processo, informa o FGC.