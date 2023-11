Com maior consumo de Ozempic, restaurantes mudam cardápio e apostam em refeições "light"

A- A+

Os chefes de restaurantes que servem de tudo, desde pratos mediterrâneos a bifes e hambúrgueres, veem novas oportunidades, mesmo que mais clientes comecem a fazer uso de remédios para inibir o apetite, não importa quão pouco eles comam.

Redes como a Cava Group e a Chipotle Mexican Grill estão começando a oferecer refeições mais saudáveis, apostando que alguns clientes estão mudando seus estilos de vida ao fazer uso do Ozempic, do laboratório Novo Nordisk, e o recém-aprovado Zepbound, da Eli Lilly & Co, medicamentos aprovados para o tratamento do diabetes tipo 2 e que se popularizaram por também promoverem a perda de peso.

- Vemos isso como um resultado positivo, dado que os usuários parecem estar cortando os alimentos gordurosos, o álcool. Eles estão, na verdade, mudando para uma dieta que incorpora alimentos como os servidos pelo Cava - disse Brett Schulman, CEO da rede mediterrânea onde o cardápio tem itens como saladas gregas, wraps e pão pita com recheio de falafel.

Alguns estudos demonstraram que as pessoas têm maior probabilidade de desejar opções como frutas e vegetais em vez de junk food quando tomam os medicamentos. Ainda assim, os restaurantes que servem pratos com mais calorias veem uma chance de entrar na tendência de alimentação mais saudável à sua própria maneira.



Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

O CEO da Freddy's Frozen Custard & Steakburgers, Chris Dull, disse que o restaurante revisa seu cardápio periodicamente e tem a oportunidade de melhorar a forma de servir frango, que é considerado mais saudável do que a carne bovina e também está se tornando ainda mais popular entre os americanos. A rede pode até acrescentar saladas em algum momento, disse ele.

Além disso, os executivos do Freddy's e de outras cadeias conhecidas por alimentos mais calóricos estão apostando que os clientes que tomam medicamentos GLP-1 não vão querer deixar de jantar com amigos e familiares, mesmo que estejam concentrados em perder peso.

"Dia do lixo"

- Temos um grande grupo de clientes que vem ao Freddy's como uma experiência. Não acho que as pessoas vão deixar de ter aquele 'dia do lixo' ou aquela oportunidade de ir e desfrutar de uma refeição que elas realmente gostam porque estão focadas na saúde - dise Dull.

Na Darden Restaurants, proprietária do Capital Grille, o CEO Rick Cardenas disse a analistas no início deste ano que as ofertas da empresa satisfazem uma ampla gama de opções alimentares. As marcas da rede também incluem os restaurantes Olive Garden e LongHorn Steakhouse, especializado em carnes grelhadas e hambúrgueres.

Impacto sobre ações das empresas

Dados sólidos sobre os padrões de uso ainda estão sendo compilados, alimentando a inquietação em Wall Street e pesando sobre as ações de algumas empresas. O analista da Truist Securities, Bill Chappell, cortou seu preço-alvo para a fabricante de rosquinhas Krispy Kreme no início de outubro, citando a incerteza sobre como os medicamentos afetarão o consumo geral de alimentos.

É provável que a redução do desejo por comida pese mais em saídas individuais a restaurantes - como visitas a drive-thru - do que em refeições em grupo, escreveram em uma nota os analistas da consultoria TD Cowen.

Veja também

EVENTO SOCIAL Casa Zero realiza evento para impulsionar ideias inovadoras para o Pilar