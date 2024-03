Com maior prêmio que já saiu para o Estado, Pernambuco chega a 24 apostas vencedoras da Mega-Sena

A- A+

Com a aposta vencedora do prêmio principal do concurso 2.705, sorteado na noite de terça-feira (26), Pernambuco chegou a 24 prêmios principais na história da Mega-Sena. O último sortudo foi premiado no concurso 2.578, há quase um ano, em 29 de março de 2023.

Segundo a Caixa Econômica, o vencedor de terça-feira vai embolsar um prêmio de R$ 118.265.926,76. As dezenas sorteadas foram 02 - 16 - 22 - 27 - 35 - 47.

A aposta foi feita na Loteria Eldorado, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Para ganhar o prêmio máximo, o apostador fez um bilhete simples, que custa R$ 5.

O prêmio de mais de R$ 118,2 milhões, inclusive, é o maior prêmio nominal que já saiu para Pernambuco. O recorde anterior pertencia aos R$ 103 milhões de uma aposta de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, de outubro de 2020.

A última aposta vencedora, de março de 2023, anotou os números 37 - 39 - 37 - 47 - 59 - 60. Diferente da aposta deste ano, que ganhou sozinha, a do ano passado dividiu o prêmio milionário com um apostador de Betim/MG. Cada um levou o prêmio de R$ 37.457.585,34.

O primeiro vencedor da Mega-Sena em Pernambuco ganhou o prêmio de R$ 1.044.444,54, em 1º de maio de 1999, no concurso 165.

Em 31 de dezembro de 2018, foi sorteado o único prêmio de Mega da Virada para Pernambuco: R$ 5.818.007,36 para uma aposta feita em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Confira a lista completa de vencedores da Mega-Sena em Pernambuco

Concurso 165 - 1º/05/1999

R$ 1.044.444,54

Concurso 273 - 26/05/2001

R$ 3.456.480,23

Concurso 499 - 20/09/2003

R$ 8.698.099,22

Concurso 529 - 14/01/2004

R$ 348.732,75 (cinco apostas)

Concurso 969 - 14/05/2008

R$ 21.823.614,22

Concurso 970 - 17/05/2008

R$ 3.712.467,76

Concurso 972 - 24/05/2008

R$ 912.435,75

Concurso 1.003 - 10/09/2008

R$ 1.609.524,90

Concurso 1.160 - 10/03/2010

R$ 29.887.804,73

Concurso 1.423 - 08/09/2012

R$ 729.819,96

Concurso 1.428 - 26/09/2012

R$ 8.826.040,59

Concurso 1.547 - 13/11/2013

R$ 6.867.422,89

Concurso 1.664 - 24/12/2014

R$ 7.993.708,78

Concurso 1.687 - 18/03/2015

R$ 3.174.732,56

Concurso 1.810 - 20/04/2016

R$ 92.303.225,84

Concurso 1.914 - 22/03/2017

R$ 5.805.678,69

Concurso 2.110 - 31/12/2018

R$ 5.818.007,36

Concurso 2.306 - 07/10/2020

R$ 103.029.826,38

Concurso 2.578 - 29/03/2023

R$ 37.457.585,34

Concurso 2.705 - 26/03/2024

R$ 118.265.926,76

Os dados foram compilados pela reportagem a partir da plataforma Foco em Loterias, especialista em dados históricos de loterias da Caixa Econômica Federal. Todos os valores citados são nominais. Ou seja, consideram os valores da época sem correção monetária da inflação.

