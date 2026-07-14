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saneamento Com mais de 150 vagas abertas, Vita Sertão se prepara para assumir saneamento do Sertão Em entrevista, CEO Eduardo Dantas detalha modelo da concessão, prioridades de investimento e prazo para operação

A Vita Sertão, nova concessionária de água e esgoto do Sertão de Pernambuco, abriu mais de 150 vagas de emprego para os setores administrativo e de gestão da empresa, enquanto se prepara para assumir a operação plena dos serviços na região a partir do fim de setembro. Ao todo, a companhia deve gerar cerca de 500 empregos diretos e um impacto estimado de outras mil vagas indiretas ao longo dos 35 anos de concessão.

A contratação ocorre durante o período de transição de 180 dias previsto no contrato assinado em abril com o governo do estado, que se encerra no fim de setembro. A concessão abrange 24 municípios e prevê investimentos da ordem de R$ 3,4 bilhões, além do pagamento de uma outorga de R$ 805,8 milhões ao estado.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o CEO da Vita Sertão, Eduardo Dantas, detalhou o processo seletivo, o modelo da concessão, as prioridades da empresa para os próximos meses e o que muda para os moradores da região a partir da operação plena.

Vagas

O processo seletivo contempla cargos que vão de assistentes a coordenadores, em áreas como Operação e Manutenção, Comercial e Relacionamento com o Cliente, Engenharia, Recursos Humanos, Jurídico e Tecnologia da Informação, entre outras. As oportunidades são para atuação presencial e em horário integral, com início imediato, e fazem parte da estruturação das três bases regionais da empresa: Petrolina, Salgueiro e Ouricuri.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde nacional 100% custeado, telemedicina 24 horas extensiva aos dependentes, participação nos lucros e resultados (PLR) para todos os cargos, vale alimentação/refeição, vale transporte, telepsicologia, telenutrição e pagamento do salário ainda dentro do mês trabalhado.

As inscrições são feitas online, pela plataforma Gupy ou pela página da empresa no LinkedIn.

"Esta é uma oportunidade para quem deseja construir uma carreira com propósito. Estamos formando um time que ajudará a escrever um novo capítulo do saneamento no Sertão. Buscamos profissionais comprometidos, que queiram crescer junto com a empresa e com a região. A Vita Sertão chega com um contrato de concessão de 35 anos, uma operação estruturada e o compromisso de investir tanto em infraestrutura quanto no desenvolvimento das pessoas", afirma Eduardo Dantas.



Prioridades

Até o final de setembro de 2026, a Vita Sertão permanece em fase de operação assistida, período em que a Compesa segue como única responsável pelo atendimento e fornecimento de água na região. A partir do início da operação plena, o modelo passa a funcionar de forma integrada: a Compesa mantém a captação e o tratamento da água, enquanto a Vita Sertão assume a distribuição, o esgotamento sanitário e todo o atendimento direto ao cliente.

Segundo o CEO, o primeiro ano de operação será dedicado sobretudo ao levantamento da situação atual: cadastro da rede de água e esgoto, atualização do cadastro comercial herdado da Compesa e diagnóstico das estações de tratamento de esgoto, para definir onde investir em reforma ou construção de novas unidades. É a partir desse mapeamento que a empresa vai revisar o plano de investimentos inicialmente traçado durante o processo de leilão.

Ainda assim, Dantas afirma que já estão sendo identificadas obras de curtíssimo prazo capazes de gerar melhorias imediatas, além de um foco declarado em segurança operacional - garantir que bombas reservas e equipamentos estejam de fato funcionando, algo que hoje nem sempre ocorre na estrutura herdada. Outra prioridade é o atendimento ao cliente, combinando canais digitais, como aplicativo e WhatsApp, com estrutura física presencial para quem não tem acesso à tecnologia.

Questionado sobre o temor de reajustes tarifários associados a concessões, Dantas afirmou que a empresa seguirá integralmente o que está previsto em contrato - incluindo uma redução inicial de 5% na tarifa, bem como as regras de tarifa social e para consumidores vulneráveis.

Modelo

Segundo ele, o modelo adotado em Pernambuco segue uma lógica evolutiva em relação a concessões anteriores, como a do Rio de Janeiro, concedida em 2021 e também liderada por Dantas à época. "Pernambuco fez uma boa estruturação na medida em que pegou experiências passadas, viu o que tinha de oportunidade e trabalhou para evoluir a partir dali", diz o CEO.

Para o Dantas, o objetivo da Vita Sertão é impulsionar o desenvolvimento da região entregando, com excelência e transparência, um direito básico: o acesso à água e ao esgotamento sanitário. "Não queremos só fazer um bom serviço, mas ser reconhecidos como uma empresa que está de fato na região", afirmou.



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