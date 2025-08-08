S�b, 09 de Agosto

Setor empresarial

Com mais de 200 empresários, Experience Club realiza "CEO Lunch" no Instituto Ricardo Brennand

Nesta edição, o convidado de honra foi o CEO Global da Gerdau, Gustavo Werneck

Com mais de 200 empresários, Experience Club realiza "CEO Lunch" no Instituto Ricardo BrennandCom mais de 200 empresários, Experience Club realiza "CEO Lunch" no Instituto Ricardo Brennand - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Mais de 200 empresários de Pernambuco, do Ceará e de São Paulo se reuniram, nesta sexta-feira (8), no “CEO Lunch”, promovido pelo Experience Club no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Nesta edição, o convidado de honra foi o CEO Global da Gerdau, Gustavo Werneck. O evento contou também com a presença do presidente do Conselho de Administração da Rede Moura, Paulo Sales, que entrevistou Werneck sobre os desafios enfrentados pela indústria. 

Durante a conversa, foram destacados temas como o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o país. O CEO Global da Gerdau, Gustavo Werneck, salientou a importância do debate em meio às dificuldades. 

“Nas dificuldades e nos desafios, que cada vez mais a gente enfrenta no Brasil, debates como esse são oportunidades únicas e temos que aproveitar ao máximo para trocar experiência e aprendizado, e especialmente reforçar que seguimos todos otimistas com o futuro do Brasil”, disse. 

Desafios
De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Rede Moura, Paulo Sales, é necessário que o setor converse e tente encontrar saídas e soluções conjuntamente. 

“A sociedade civil organizada tem que estar junta, tem que pensar o Brasil, não pensar pequeno, não ficar com paixões políticas e ter uma agenda própria e que demande uma coisa que faça com que o futuro do Brasil seja melhor. Nesse encontro aqui a gente está com Gustavo, o CEO da Gerdau, uma empresa fantástica, e um exemplo para os empresários do Brasil.” 

Segundo o CEO do Experience Club Nordeste, André Farias, anfitrião do almoço, o Experience Club vem construindo histórias de eventos no Recife e em Fortaleza com famílias empresárias que são exemplos no Brasil e no mundo, como a Gerdau. 

“É um evento muito emblemático. Existe uma história bonita entre a Gerdau e a família Brennand, quando a Gerdau comprou a fábrica AçoNorte do Grupo Brennand em 1969 e Gustavo (Werneck) homenageia esse legado entre Jorge Gerdau e Ricardo Brennand, aqui hoje no Recife. Esse é um almoço empresarial que reúne mais de 200 empresários de Pernambuco, mais de 10 empresas do Ceará e alguns empresários de São Paulo", afirmou.

O acionista do Grupo Ricardo Brennand e coanfitrião do evento, o empresário Ricardo Brennand Filho, reiterou a relevância da reunião. 

“O Experience é liderado pelo André com talento e habilidade. Ele consegue reunir um bom número de empresários numa missão de construir relações e sempre com propostas propositivas. Receber esse grupo de empresários é um grande prestígio e uma grande honra para o instituto”, comentou. 

O prefeito do Recife, João Campos, também prestigiou o evento. Ele relembrou a relação entre Jorge Gerdau e o ex-governador Eduardo Campos. 

“Eu acho que Pernambuco deve muito a Jorge Gerdau. Quando meu pai ganhou a eleição em 2006 procurou de imediato o Dr. Gerdau que liderava o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e através de Gerdau ele conseguiu fazer uma parceria muito grande com o Vicente Falconi. E, junto com ele, desenhou o Pacto Pela Vida, o Pacto pela Educação, o modelo de governança do estado, que trouxe frutos importantes para Pernambuco”, frisou. 

Para o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o Experience Club é um ambiente qualificado e congrega todos os empresários do estado. 

“O grupo Gerdau é um grupo que já investe há muitos anos em Pernambuco através da AçoNorte e é importante que ele (Gustavo Werneck) tenha esse contato com o mundo empresarial do estado. A gente espera que eles possam trazer novos investimentos, inclusive para a área de Suape. Suape tem uma área reservada para uma siderúrgica e isso pode ser algo importante para o futuro”, disse. 

Também participaram do almoço o presidente do Conselho no Urbano Vitalino Advogados, Urbano Vitalino Neto; o empresário Jorge Petribu; o diretor das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Hisbello de Andrade Lima Neto; entre outros representantes do setor empresarial.

