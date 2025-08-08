A- A+

Setor empresarial Com mais de 200 empresários, Experience Club realiza "CEO Lunch" no Instituto Ricardo Brennand Nesta edição, o convidado de honra foi o CEO Global da Gerdau, Gustavo Werneck

Mais de 200 empresários de Pernambuco, do Ceará e de São Paulo se reuniram, nesta sexta-feira (8), no “CEO Lunch”, promovido pelo Experience Club no Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Nesta edição, o convidado de honra foi o CEO Global da Gerdau, Gustavo Werneck. O evento contou também com a presença do presidente do Conselho de Administração da Rede Moura, Paulo Sales, que entrevistou Werneck sobre os desafios enfrentados pela indústria.

Durante a conversa, foram destacados temas como o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o país. O CEO Global da Gerdau, Gustavo Werneck, salientou a importância do debate em meio às dificuldades.

“Nas dificuldades e nos desafios, que cada vez mais a gente enfrenta no Brasil, debates como esse são oportunidades únicas e temos que aproveitar ao máximo para trocar experiência e aprendizado, e especialmente reforçar que seguimos todos otimistas com o futuro do Brasil”, disse.

Desafios

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Rede Moura, Paulo Sales, é necessário que o setor converse e tente encontrar saídas e soluções conjuntamente.

“A sociedade civil organizada tem que estar junta, tem que pensar o Brasil, não pensar pequeno, não ficar com paixões políticas e ter uma agenda própria e que demande uma coisa que faça com que o futuro do Brasil seja melhor. Nesse encontro aqui a gente está com Gustavo, o CEO da Gerdau, uma empresa fantástica, e um exemplo para os empresários do Brasil.”

Segundo o CEO do Experience Club Nordeste, André Farias, anfitrião do almoço, o Experience Club vem construindo histórias de eventos no Recife e em Fortaleza com famílias empresárias que são exemplos no Brasil e no mundo, como a Gerdau.

“É um evento muito emblemático. Existe uma história bonita entre a Gerdau e a família Brennand, quando a Gerdau comprou a fábrica AçoNorte do Grupo Brennand em 1969 e Gustavo (Werneck) homenageia esse legado entre Jorge Gerdau e Ricardo Brennand, aqui hoje no Recife. Esse é um almoço empresarial que reúne mais de 200 empresários de Pernambuco, mais de 10 empresas do Ceará e alguns empresários de São Paulo", afirmou.

O acionista do Grupo Ricardo Brennand e coanfitrião do evento, o empresário Ricardo Brennand Filho, reiterou a relevância da reunião.

“O Experience é liderado pelo André com talento e habilidade. Ele consegue reunir um bom número de empresários numa missão de construir relações e sempre com propostas propositivas. Receber esse grupo de empresários é um grande prestígio e uma grande honra para o instituto”, comentou.

O prefeito do Recife, João Campos, também prestigiou o evento. Ele relembrou a relação entre Jorge Gerdau e o ex-governador Eduardo Campos.

“Eu acho que Pernambuco deve muito a Jorge Gerdau. Quando meu pai ganhou a eleição em 2006 procurou de imediato o Dr. Gerdau que liderava o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e através de Gerdau ele conseguiu fazer uma parceria muito grande com o Vicente Falconi. E, junto com ele, desenhou o Pacto Pela Vida, o Pacto pela Educação, o modelo de governança do estado, que trouxe frutos importantes para Pernambuco”, frisou.

Para o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o Experience Club é um ambiente qualificado e congrega todos os empresários do estado.

“O grupo Gerdau é um grupo que já investe há muitos anos em Pernambuco através da AçoNorte e é importante que ele (Gustavo Werneck) tenha esse contato com o mundo empresarial do estado. A gente espera que eles possam trazer novos investimentos, inclusive para a área de Suape. Suape tem uma área reservada para uma siderúrgica e isso pode ser algo importante para o futuro”, disse.

Também participaram do almoço o presidente do Conselho no Urbano Vitalino Advogados, Urbano Vitalino Neto; o empresário Jorge Petribu; o diretor das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Hisbello de Andrade Lima Neto; entre outros representantes do setor empresarial.

Com mais de 200 empresários, Experience Club realiza "CEO Lunch" no Instituto Ricardo Brennand. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

