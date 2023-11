A- A+

Centro de Convenções Com mais de mil marcas em 350 estandes, feira Super Mix ocorre no Centro de Convenções, em Olinda A expectativa é de trazer mais de 22 mil visitantes, junto à HFN Hotel e Food Nordeste. As duas feiras ocorrem simultaneamente

Segue até esta sexta-feira (10), a 17ª edição da feira Super Mix que reúne mais de mil marcas em 350 estandes. A expectativa é de trazer mais de 22 mil visitantes, junto à HFN – Hotel e Food Nordeste. As duas feiras ocorrem simultaneamente no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, no Grande Recife. No primeiro dia, a Super Mix começou às 14h e foi até às 21h, uma hora a mais que nas edições anteriores. As feiras tiveram início na última quarta-feira (8).

A convergência das inovações tem permitido que as empresas do varejo ofereçam experiências mais personalizadas, eficientes e convenientes aos clientes, ao mesmo tempo em que aprimoram sua própria eficácia. E o exemplo disso é o Mercado Modelo, que marca presença pela sexta vez consecutiva no evento e foi um dos espaços mais visitados no primeiro dia da feira.

Entre os destaques do espaço, está uma Adega com totem de autoatendimento, que funciona como um personal sommelier, indicando vinhos para harmonizar adequadamente de acordo com o cardápio a ser servido. Há ainda uma vitrine virtual – com oferta de produtos com maior variedade, possibilitando aos pequenos mercados a expansão de suas opções de venda.

A diretora da Insight Feiras e Negócios - empresa organizadora do evento-, Carol Baía, se mostrou animada com o primeiro dia em mais uma realização da Feira Super Mix e HFN - Hotel e Food Nordeste.

“Este ano estamos com ótima expectativa porque tivemos um aumento de 48% na Super Mix e uma previsão de movimentação econômica que gira em torno de R$ 427 milhões em negócios gerados nas duas feiras. Deixo um convite muito especial para o público vir nos visitar e conhecer o que há de melhor, mais inovador e tecnológico do maior evento do segmento na região Nordeste”, ressaltou.

Cerimônia de abertura

Na noite de quarta, próximo ao final do primeiro dia de evento, foi realizada a cerimônia de abertura oficial da Super Mix, que contou com a presença de várias personalidades, como Daniel Coelho, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco; Antônio Coelho, secretário de Turismo do Recife; Carol Baía, diretora da Insight Feiras e Negócios; Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras e Negócios e Rodrigo da Fonte, diretor da Insight Feiras e Negócios.

Além deles, estiveram presentes Artur Maroja, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIHI); André Araújo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel); Inácio Miranda, presidente da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (ASPA); João Alves, presidente da Associação Pernambucana de Supermercados (APES) e Silvana Buarque, superintendente da APES.

Veja também

oportunidade Olinda abrirá concurso público com mais de 300 vagas; confira as áreas