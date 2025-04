A- A+

logística Com mais de R$ 11,3 bi em vendas em 2024, Amazon Brasil investe na logística para seguir crescendo Empresa também aposta na parceria com micro, pequenas e médias empresas para alavancar os negócios

São Paulo (SP) - Após atingir o marco expressivo de R$ 11,3 bilhões em vendas no Brasil no ano de 2024, a Amazon aposta na logística como um dos seus diferenciais para conquistar mais clientes no país.

A empresa, que conta com 12 centros de distribuição no país, também soma 150 centros logísticos e 140 estações de entrega a sua operação.

A presença em diferentes regiões permite que a Amazon realize entregas para mais de 200 cidades do país em velocidade de próximo dia.

+ Leia a revista Folha Log clicando aqui.

Para tal, a empresa conta com diferentes estratégias de entrega em sua operação. Um dos destaques são os programas parceiros de entrega. Por meio deles, a Amazon oferece capacitação para empreendedores do setor de logística que atuam na última milha.

A operação também é otimizada com a tecnologia. Utilizando a inteligência artificial e o machine learning, a empresa consegue oferecer para os entregadores sugestões de rota que otimizam a entrega.

"O Brasil é um país gigante. Cada região tem uma particularidade. Não há como aplicar a mesma estratégia de expansão e entregas em todos os lugares. Cada região demanda uma abordagem distinta. Nosso primeiro objetivo é entendermos as necessidades de cada local. Pode ser de prazo de entrega, eficiência (...) tudo depende de qual é a deficiência que existe em cada mercado e região", afirma Rafael Caldas, líder da Amazon Logística no Brasil.

Entre as estratégias usadas para conhecer os gargalos da logística, a Amazon Brasil também firma parceria com empresas locais. Segundo a empresa, o objetivo é usar os conhecimentos locais e desenvolver os parceiros.

De acordo com Caldas, a empresa pretende seguir investindo no setor neste ano. "Todas as regiões do Brasil têm muita oportunidade. A logística é dinâmica e está em constante movimento. Existem muitas outras oportunidades para atendermos ainda melhor os nossos clientes. O crescimento ainda vai existir em todas as regiões", completou.

Parcerias com micro, pequenos e médios empreendedores

Além da expertise em logística, a Amazon Brasil também aposta nos empreendedores do país para diversificar seu portifólio de produtos e "crescer junto com o crescimento do Brasil".

Apresentado nesta segunda-feira (28) pela empresa, o SMB Report da Amazon, relatório sobre os pequenos e médios empreendedores presentes na plataforma, revelou que mais de 100 mil empreendedores brasileiros já vendem por meio da Amazon, sendo 99% pequenas micro e médias empresas.

Das vendas realizadas pelo grupo, 78% são destinadas para estados onde os empreendedores não estão presentes. O número revela a importância da parceria com a Amazon para expansão do atendimento.

"Queremos crescer e desenvolver o mercado, desenvolver a economia, e os pequenos negócios auxiliam nessa missão", avalia Virgínia Parvin, diretora de Marketplace da Amazon Brasil.

Geração de empregos

O relatório apresentado pela Amazon também revelou que, no último ano, a empresa foi responsável pela geração de 170 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas.

O número representa o dobro do total de 2023 e demonstra o crescimento da empresa no país.

"O Brasil continua sendo o foco mundial e temos vários investimentos olhando para o país", finalizou Rafael Caldas.

*A repórter viajou a convite da Amazon Brasil

Veja também