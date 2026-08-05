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Dia dos Pais

Com mercado de trabalho aquecido, Dia dos Pais deve ter maior faturamento em 12 anos, diz CNC

Vestuário, cosméticos e eletroeletrônicos devem liderar as vendas

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Entidade tem expectativa de alta no volume de vendas devido ao impacto positivo da melhora na empregabilidade.Entidade tem expectativa de alta no volume de vendas devido ao impacto positivo da melhora na empregabilidade. - Foto: Unsplash/ Reprodução

O comércio varejista brasileiro deve movimentar R$ 8,52 bilhões no Dia dos Pais de 2026, segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O valor representa alta de 2,9% em relação a 2025, já descontada a inflação, e coloca a data como a quarta mais importante do calendário do setor, com o melhor faturamento em 12 anos.

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A CNC atribui o avanço ao mercado de trabalho mais aquecido. A taxa de desocupação está em 5,6% no trimestre encerrado em maio de 2026, o menor nível para o período desde 2012, enquanto a massa real de rendimentos cresceu 5,0% na comparação anual.

O faturamento deve se concentrar em vestuário (R$ 3,34 bilhões), perfumaria e cosméticos (R$ 1,72 bilhão) e utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 1,31 bilhão), que juntos somam quase 83% das vendas.

A CNC alerta ainda para a aceleração dos preços da cesta de presentes (+5,8%), acima do IPCA-15 projetado (+5,0%), com destaque para computadores (+11,9%) e perfumes (+9,8%), enquanto som, televisores e bebidas alcoólicas registram queda. A data também deve gerar 12,07 mil vagas temporárias no varejo, com taxa de efetivação estimada em 14,8%.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, o desempenho confirma o varejo como "termômetro da economia nacional", impulsionado pela melhora do emprego e da renda, apesar da Selic ainda elevada.

"O comércio varejista mostra, mais uma vez, sua força em datas comemorativas fundamentais.

O volume de vendas esperado reflete o impacto positivo da melhora na empregabilidade e proporcional consequência na renda média dos brasileiros, apesar do aperto monetário causado pela ainda alta taxa Selic", afirmou Tadros em nota nesta quarta-feira (5).

O economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, avalia que o crédito segue como obstáculo para um crescimento mais forte, devido ao endividamento recorde das famílias.

O porcentual de lares com dívidas a vencer está em 81,64% pelo quinto mês consecutivo, e a inadimplência se mantém em 29,9%, perto do recorde de 30,5% do fim do ano passado.

"A queda do desemprego e o avanço da massa de rendimentos criaram um ambiente propício para o crescimento das vendas na data, como vimos em outras celebrações do calendário recente. Por outro lado, observamos que o alto nível de endividamento das famílias e a fragilidade das condições de financiamento atuam como fatores limitantes, impedindo uma aceleração ainda mais robusta do consumo", afirmou o economista.

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