A- A+

Crise na Argentina Com moeda derretendo, nova cédula de 2 mil pesos deve começar a circular na Argentina no fim do mês Cédulas ficaram prontas antes da data prevista e só depende do banco central do país para que estejam no mercado

A Casa da Moeda argentina confirmou nesta quinta-feira (4) que as notas de 2 mil pesos já estão prontas, antes da data prevista. No entanto, a decisão sobre quando entrarão em circulação depende do Banco Central, segundo informou o La Nación.

Segundo fontes do BC, presidido por Miguel Pesce, as cédulas já estão em poder dos bancos, que precisam fazer testes, e podem entrar em circulação antes do fim do mês.

A emissão da nota, que estampará a imagem dos médicos Cecilia Grierson e Ramón Carrillo, precursores no desenvolvimento da medicina na Argentina, assim como o edifício do Instituto Nacional de Microbiologia Doutor Carlos Malbrán, foi anunciada em fevereiro.

Embora o BC tenha falado de uma função comemorativa do "desenvolvimento da ciência e da medicina na Argentina", a decisão foi imposta pela realidade.

Com a inflação na casa dos 100%, a cédula de maior valor em circulação era a de 1.000 pesos, emitida em 2017. Na época, seu valor equivalia a US$ 55,5. Hoje vale menos ainda: equivale a US$ 4,30.

A aprovação do diretório do Banco Central ocorreu depois de pressão para emissão de notas de maior valor. A Federação de Comércio e Indústria da cidade de Buenos Aires (Fecoba) expressou sua "preocupação com a quantidade de cédulas circulando", ressaltando que o transporte gera gastos e situações de insegurança".

O pedido ao governo foi feito durante encontro dos representantes da federação, no qual manifestaram "a complexidade enfrentada pelo comércio na administração de um volume cada vez maior de cédulas".

Uma semana depois de ter anunciado a emissão das notas de 2 mil pesos, a presidente do Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, afirmou que o governo estuda a emissão de uma nota de 10 mil pesos, e propôs que ela poderia levar a imagem do capitão da seleção Argentina Lionel Messi.

— Eu faria totalmente uma cédula de [Lionel] Messi — enfatizou a presidente do banco estatal, em fala à Radio con Vos, destacando a "necessidade" da emissão de notas de maior valor.

Veja também

Veículos Lula critica preço: 'Vamos fazer carros a preços mais compatíveis, aumentar as prestações"