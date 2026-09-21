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Riqueza Com morte de João Vontobel, carioca Daniel Klabin passa a ser o bilionário mais rico do Brasil Aos 97 anos, empresário é um dos herdeiros da família fundadora da Klabin e ocupa a 190ª posição entre os brasileiros mais ricos, segundo a Forbes

Com a morte do empresário João Jacob Vontobel, aos 97 anos, o carioca Daniel Miguel Klabin, também com 97, passa a ser o bilionário mais velho do Brasil.

O ranking é elaborado pela revista Forbes, que aponta Klabin como um dos cinco brasileiros mais velhos entre os integrantes da lista de bilionários de 2026.

Vontobel morreu neste sábado (19), aos 97 anos. A causa da morte não foi informada. Fundador da Vonpar, empresa que se tornou uma das principais engarrafadoras da Coca-Cola no Brasil antes de ser vendida à mexicana Femsa, ele tinha uma fortuna estimada em R$ 3 bilhões.

Com a saída de Vontobel da lista, Daniel Klabin passa a ocupar o primeiro lugar entre os bilionários mais velhos do país. Sua fortuna, no entanto, é menor: R$ 1,6 bilhão, segundo a Forbes.

Outros nomes entre os brasileiros mais velhos são Consuelo Andrade de Araújo e família, de 94 anos, com R$ 2,2 bilhões; Ivan Müller Botelho, de 92, com R$ 5,1 bilhões; e Alair Martins do Nascimento, também de 92 anos, com R$ 4,3 bilhões.

Embora não apareça na lista da Forbes, o empresário José Batista Sobrinho, fundador da JBS, também tem 92 anos e figura entre as famílias brasileiras mais ricas e influentes.

Quem é Daniel Klabin

Natural do Rio de Janeiro, Daniel Klabin é engenheiro civil formado em 1952 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, atual UFRJ.

Ele é um dos herdeiros remanescentes dos fundadores da Klabin e participa dos negócios da família, que mantém ações da holding Klabin Irmãos, controladora da companhia. A empresa é produtora e exportadora de papéis.

Em 2026, Klabin aparece na 190ª posição do ranking geral da Forbes. No ano anterior, ocupava o 203º lugar.

A melhora de 13 posições ocorreu mesmo com uma redução estimada de seu patrimônio, que passou de R$ 1,8 bilhão para R$ 1,6 bilhão, uma queda de 11,11%.

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