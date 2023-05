A- A+

RECIFE Com músicas e discursos, centrais sindicais fazem ato pelo Dia do Trabalhador no Pina O mote este ano é "Trabalho, Renda, Direitos e Democracia"

Foi sob o eco da ciranda de Lia de Itamaracá que o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, celebrado nesta segunda-feira, 1º de maio, em todo o País, foi lembrado no Recife em ato organizado no Pina, Zona Sul da cidade. Organizado por centrais sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores (CUT-PE), para este ano o ato traz como mote “Trabalho, Renda, Direitos e Democracia” .

“Trabalho porque ainda temos um índice de desemprego grande; renda porque tivemos aumento em 2022, em contrapartida veio a diminuição do trabalho formal; e direitos porque não queremos ter que escolher entre direitos, trabalhistas e sociais, e empregos, como sugeriu o ex-presidente Bolsonaro, além da democracia que engloba tudo isso”, explica o presidente da CUT em Pernambuco, Paulo Rocha.

Já o deputado estadual João Paulo (PT), avalia que a data, este ano, ganha celebração diferente.

“Temos uma perspectiva de melhoria, a própria elevação do salário mínimo é um exemplo. Isso vai gerar mais emprego e desenvolvimento. Ainda vivemos uma realidade difícil para os trabalhadores, diante de todo um processo de precarização do trabalho. Mas voltamos a ter esperança com o Governo Lula e este ato de hoje deve ser permanente, precisamos de mais mobilizações nesse sentido”.

O ato começou às 10h e permanecerá concentrado no Pina, com discursos de representantes das centrais sindicais e de parlamentares presentes, além de apresentações culturais de frevo e outras manifestações.

