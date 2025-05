A- A+

PROJEÇÕES Com nova faixa do MCMV, CBIC mantém projeção de alta para o PIB da construção A nova faixa oferece financiamento para a compra da casa própria com juro abaixo do praticado no mercado

Apesar das turbulências da economia brasileira e da subida dos juros, o nível de atividade da construção civil deve se manter dentro do esperado no ano. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) reiterou, nesta quarta-feira, 7, a projeção de expansão de 2,3% para o Produto Interno Bruto (PIB) do setor em 2025, em linha com o estimado em dezembro.

Apesar de o juro alto inibir os investimentos em obras imobiliárias e de infraestrutura de modo geral, esse peso foi compensado pelos novos incentivos ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que tem juros subsidiados.

Neste mês, entrou em vigor a faixa 4 do MCMV, destinada a famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. A nova faixa oferece financiamento para a compra da casa própria com juro abaixo do praticado no mercado, dando um respiro às vendas.

"A expectativa mais positiva gerada, especialmente, com a criação da faixa 4 do MCMV contribuiu para a manutenção desse projeção de crescimento do PIB da construção", afirmou a economista-chefe da CBIC, Ieda Vasconcelos.

A economista disse que o juro alto vem inibindo a confiança de empresários. Dentro desse contexto, o anúncio da faixa 4 foi importante para dar uma nova dose de ânimo para o setor, com estímulo ao lançamento de novos projetos ao longo dos próximos meses. "Esse é um sopro de esperança diante de um cenário tão desgastante com a taxa de juros num patamar tão alto", avaliou.

Nos primeiros meses de 2025, o nível de atividade da construção civil se manteve em alta. O setor criou 100 mil empregos (salto entre contratações e demissões) com carteira assinada no primeiro trimestre deste ano. Esse montante equivale a 15,34% do total das novas vagas do País.

O número de empregos gerados no setor, porém, ficou 8,75% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) compilados pela CBIC. Todos os setores tiveram aumento nas contratações: construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados.

"Mesmo com pressões de custos e cenário de juros ainda elevados, a construção civil mantém ritmo relevante de geração de emprego formal", afirmou o presidente da CBIC, Renato Correa.

Com isso, o mercado de construção chegou ao fim de março com 2,958 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o que corresponde a um aumento de 3,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O salário médio no setor ficou em R$ R$ 2.421, ante uma média nacional de R$ 2.225.

O Índice Nacional da Construção (INCC) subiu 7,54% nos últimos 12 meses encerrados em março, puxada, principalmente, pelo aumento nos salários. O custo com materiais e equipamentos cresceu 6,09%, enquanto o custo com a mão de obra aumentou 9,96%

Confiança dos empresários está em baixa

O índice de confiança do empresário da construção marcou 47,2 pontos em abril, o menor patamar desde julho de 2020. O dado é apurado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Desde janeiro deste ano, o indicador está abaixo dos 50 pontos, o que indica falta de confiança da categoria.

Segundo a sondagem, a taxa de juros elevada é a principal preocupação da categoria, na visão de 35,3% dos empresários consultados. Em seguida vêm a carga tributária elevada (27,8%) e falta/alta custo de trabalhadores qualificados (27,1%).

"As dificuldades de crédito que a alta taxa de juros impõe e a elevação dos custos comprometem a viabilidade de projetos, afetam o equilíbrio econômico-financeiro das obras e dificultam o planejamento de novos empreendimentos, sobretudo na habitação de interesse social", destacou o presidente da CBIC.

