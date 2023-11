A- A+

Banco do Nordeste (BNB) Com nove ganhadores, BNB premia microempreendedores e agricultores familiares de Pernambuco O presidente do BNB, Paulo Câmara, participou da cerimônia de premiação

O Banco do Nordeste (BNB) realizou, nesta sexta-feira (10), as entregas do XVI Prêmio de Microfinanças e do VIII Prêmio da Agricultura Familiar. O evento aconteceu no auditório da superintendência do Banco em Pernambuco, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. O presidente do BNB, Paulo Câmara, participou da cerimônia de premiação.

Ao todo, foram contemplados nove empreendedores que são clientes dos programas de microcrédito urbano, o Crediamigo, e rural, o Agroamigo, e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em todo estado de Pernambuco.

Ao todo, foram contemplados nove empreendedores que são clientes dos programas de microcrédito e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

De acordo com Paulo Câmara, o Banco do Nordeste tem o maior programa de microcrédito produtivo orientado do País e mais de 50% das pessoas que atuam em microfinanças são clientes da instituição.

"Nada mais justo do que reconhecer aqueles que trabalharam, que empreenderam, que geraram renda e emprego, e que puderam mudar de vida através do microcrédito produtivo orientado, seja no Crediamigo, seja no Agroamigo. Então o Banco faz essas premiações anualmente. A gente premia as pessoas que se destacaram e que isso seja fator de motivação para que mais e mais pessoas possam conhecer os produtos, empreender, ter acesso a crédito, e o banco quer que cada vez mais pessoas tenham acesso a crédito", pontuou.

Segundo o presidente, em Pernambuco, o BNB vai bater recordes com mais de R$ 1 bilhão investidos em microcrédito em 2023.

Veja também

TECNOLOGIA Anatel lacra 112 mil produtos irregulares em centro de distribuição da Multilaser