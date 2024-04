A- A+

moda Com novo álbum da Beyoncé, vendas da Levi's e de botas de caubói disparam Desde o lançamento de 'Cowboy Carter', fás da estrela pop correram às lojas atrás de jeans da icônica marca de roupas

A Levi’s viu suas vendas dispararem graças ao novo albúm da estrela pop Beyoncé, "Act II: Cowboy Carter". Isso porque uma das faixas, “Levii’s Jeans“, um feat com o rapper americano Post Malone, faz diversas referências aos jeans da icônica marca de roupas, mostra reportagem da CNN.

Desde que o álbum foi lançado, em 29 de março, fãs da cantora correram à lojas para comprar calças e jaquetas jeans da marca. Dados da Pass_by, que mede o tráfego de pessoas nas lojas de varejo, citados pela CNN, apontam que as visitas às lojas da Levi's aumentaram 20% durante a semana de Páscoa em comparação com a média do mesmo período nos últimos três anos.

E as ações da empresa chegaram a ter um salto de 20% após o lançamento do álbum, segundo revelou a CEO da Levi’s, Michelle Gass, em entrevista ao canal CBS News. A Levi's, no entanto, não revelou qualquer dado de vendas sobre o efeito Beyoncé.

Ainda de acordo com a reportagem, a Levi's tomou algumas medidas para capitalizar o fato de Beyoncé ter citado o nome da marca e a atenção que vem recebendo: temporariamente, mudou seu nome no Instagram para "Levii's" como está na letra da música.

O álbum "Act II: Cowboy Carter", que inclui as faixas "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", também levou a um aumento de 24% nas vendas de botas de caubói na semana em que foi lançado, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado Circana. E as vendas aumentaram mais 45% na semana seguinte, quando "Texas Hold 'Em" alcançou o topo da lista Hot 100 da Billboard.

Beth Goldstein, analista de calçados e acessórios da Circana, em uma nota da pesquisa, registrou que é possível ocorrer um ressurgimento do estilo western este ano não só com Beyoncé como também com Taylor Swift, que usou botas de caubói em sua turnê do álbum 'Eras'.

Beyoncé fez história como a primeira mulher negra a chegar ao primeiro lugar do ranking dos melhores álbuns country com seu "Act II: Cowboy Carter", de acordo com a Billboard.

A nova coleção também está em primeiro lugar na parada de 200 álbuns da Billboard, marcando a oitava vez que Beyoncé consegue esse feito, segundo a CNN.

