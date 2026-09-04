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TARIFAÇO Com novo tarifaço de Trump, exportações para os EUA caem quase 10% no ano até agosto Balança comercial teve superávit de US$ 7,4 bi em agosto e de US$ 55,3 bilhões em 2026

Com o novo tarifaço do governo de Donald Trump contra o Brasil, as exportações para os Estados Unidos já acumulam queda de 9,7% no ano até agosto, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Em agosto, primeiro mês fechado da taxação de 37,5% sobre parte da pauta exportadora brasileira, houve alta de 12,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, que foi quando Trump implementou a primeira taxação sobre o Brasil - naquela época a tarifa chegava a 50%.

Foram US$ 3,190 bilhões (contra US$ 2,845 bilhões no mesmo mês de 2025) em artigos enviados para a maior economia do mundo no mês passado e US$ 24,105 bilhões no acumulado do ano (contra US$ 26,705 bilhões de janeiro a agosto do ano passado).

Apesar do baque nas vendas para os americanos, as exportações brasileiras cresceram 10,3% (US$ 250,9 bilhões) no acumulado do ano até agosto graças ao aumento dos embarques para outros países. As importações aumentaram 6,1% (US$ 195,5 bilhões). O saldo foi superavitário em US$ 55,3 bilhões.

Em agosto, o superávit foi de US$ 7,394 bilhões, um aumento de 23,8% frente ao oitavo mês de 2025. O número foi resultado de US$ 33,2 bilhões em exportações (12,2%) US$ 25,8 bilhões em compras do exterior (9,2%) .

No final de julho, o governo Trump adotou duas novas tarifas adicionais sobre as exportações brasileiras. A primeira sobretaxa, de 25%, foi imposta sob a acusação de supostas práticas comerciais desleais por parte do Brasil. Já a taxação de 12,5% foi aplicada por suposta falha do país em barrar importações de produtos fabricados com trabalho forçado.

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