DINHEIRO Com novo teto da aposentadoria do INSS, veja como fica o desconto no contracheque Teto será de R$ 8.157,41 este ano

Com o aumento do teto da aposentadoria do INSS para R$ 8.157,41 em 2025, a tabela de contribuição do INSS com alíquota progressiva foi atualizada e já será descontada dos salários de janeiro, que são pagos em fevereiro. Confira, abaixo, a tabela com os novos valores.

O teto das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) subirá dos atuais R$ 7.786,01 para R$ 8.157,40 em 2025. O cálculo foi feito por Leonardo Rolim, ex-presidente do INSS e especialista em Previdência e Orçamento.

Veja como ficará o desconto no contracheque após o reajuste:

Com o INPC em 4,77% conforme divulgado pelo IBGE nesta sexta, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo ganharão um reajuste de 4,77% a partir de fevereiro deste ano.

A correção vale para os segurados que já recebiam benefícios do INSS em 1ª de fevereiro de 2024. O reajuste será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido no caso de quem começou a receber a aposentadoria após essa data.

De acordo com o calendário do INSS, quem ganha o salário mínimo de aposentadoria - que será de R$ 1.518 neste ano - começará a receber os valores atualizados a partir de 27 de janeiro. Segurados que recebem acima do salário mínimo terão os pagamentos depositados a partir de 3 de fevereiro.

