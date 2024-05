A- A+

Sessenta e seis apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2720 da Mega-Sena, do último sábado (4), e ganharam prêmio de pelo menos R$ 1.878,49, cada.

Os números sorteados foram 08, 15, 16, 23, 42 e 43. Em todo o Brasil, 2.967 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena, com prêmio inicial de R$ 1.878,49. Outras 6.884 pessoas marcaram quatro, e levaram R$ 809,63, cada.

Um fato curioso é que, das seis dezenas premiadas, cinco delas aparecem no 18º episódio da primeira temporada da série "Lost". Na trama, o personagem Hugo Hurley, interpretado pelo ator Jorge Garcia, fica milionário ao jogar a sequência 4, 8, 15, 16, 23 e 42. Após receber o prêmio, ele se torna azarado.

Na série, Hugo Hurley fica milionário após acertar sequência na loteria. Foto: Divulgação

No sorteio do último sábado, de acordo com o site oficial da Caixa, em Pernambuco, das 66 apostas contempladas na quina, 22 delas foram realizadas no Recife, cidade com o maior número de vencedores no Estado.

Na sequência dos municípios com mais sortudos na quina estão Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, que premiaram oito e cinco pessoas, respectivamente.

Das 66 apostas, 65 fizeram jogos simples, de seis números, arrematando cada apostador a quantia de R$ 1.878,49. Já um sortudo do Recife arriscou sete dezenas e faturou R$ 3.756,98.

O prêmio principal de R$ 28 milhões acumulou e deve chegar a R$ 37 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá nesta terça-feira (7), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.

