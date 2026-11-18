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Bolsa de Valores Com NY fraca e ajuste fiscal no radar, Ibovespa opera perto da estabilidade Ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reúne com investidores do HSBC e também participa, de forma virtual, da 16ª edição do Bradesco BBI CEO Fórum

O Ibovespa opera indefinido e perto da estabilidade desde a abertura da sessão desta quarta-feira, 18, dia de vencimento de opções sobre o índice e agenda de indicadores esvaziada.

No radar, o adiamento da conclusão da votação do projeto de lei complementar (PLP) do ajuste fiscal, de ontem para hoje pelo Senado, eleva incertezas fiscais. O texto reúne medidas de uma economia de até R$ 60 bilhões em 2027 e corre o risco de ser desidratado, o que seria uma derrota para o governo.

"Seria muito positivo se fosse aprovado com mais celeridade", diz Gabriel Gonçalves, analista de alocação da Ghia Multi Family Office. Ao mesmo tempo, ele avalia que uma postergação - desde que não reduza o alcance das medidas - pode dar tempo para amadurecer negociações e destravar outros pontos relevantes no Congresso.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reúne com investidores do HSBC e também participa, de forma virtual, da 16ª edição do Bradesco BBI CEO Fórum. No exterior, o destaque é a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que sai às 16 horas.

Investidores ainda adotam cautela, após o Goldman Sachs rebaixar de compra para neutra a recomendação de ações do Brasil, depois de ação semelhante do Morgan Stanley. O Goldman cita desaceleração econômica, espaço restrito para cortes de juros em 2027 e risco de revisões negativas nas projeções de lucro das empresas.

De acordo com o Itaú BBA, a tendência do Ibovespa é de baixa, a despeito da elevação de 0,31% ontem, vindo de queda de 1,83% no dia anterior. O próximos suporte gráfico está nos 164.400 pontos Conforme os analistas gráficos da instituição, mais importante do que a leve alta foi a dificuldade em sustentar o avanço, com pressão vendedora ganhando espaço ao longo do dia e os setores financeiro e imobiliário encerrando no campo negativo.

Segundo o Itaú BBA, o suporte citado acima é decisivo para uma possível retomada de força compradora do índice ou, caso seja perdido, para a sinalização de uma tendência de baixa mais intensa com objetivos em 160.200 e 153.600 pontos.

Quanto ao PLP, o adiamento aconteceu em meio a pressões para que o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), incorporasse mudanças ao texto e diante do risco de uma derrota do governo. A votação ficou para hoje, às 16 horas, e a previsão é de que o projeto seja votado na Câmara só na próxima terça-feira.

Apesar de o ajuste fiscal proposto ser visto como tímido por parte do mercado financeiro e de economistas, a avaliação é que avançar com alguma medida agora ainda seria melhor para evitar uma deterioração maior das contas públicas. "Como os preços estão depreciados, poderiam devolver parte das perdas", diz Gonçalves, da Ghia.

Na véspera, o Ibovespa fechou em alta de 0,31%, aos 169.816,64 pontos. Em Dalian, o minério de ferro subiu 0,08%, hoje. Às 11h28, o petróleo cedia entre 0,55% (Brent, a US$ 92,63) e -0,93% (WTI, a US$ 83,92) no exterior.

Na B3, o Índice Bovespa subia 0,14%, na máxima aos 170.057,32 pontos, ante mínima em 169.078,43 pontos (-0,43%), após abertura aos 169.785,29 (-0,02%). As ações da Petrobras viraram para o positivo (+0,18%) e as da Vale reduziam a queda (-0,94%). Em Nova York, o índice Dow Jones futuro cedia 0,17%.

No pré-mercado de Nova York, o EWZ - principal ETF de ações do Brasil negociado nos EUA - caía 0,29%, após alta de 0,32% ontem.

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