BRASIL Com o calor, dispara venda de ventilador e ar-condicionado Aparelhos de janela e portáteis são os mais procurados nas lojas

Com os termômetros batendo recorde nos últimos dias, as vendas de ventilador e ar-condicionado dispararam. Em muitas lojas no Rio e São Paulo, os aparelhos sumiram das prateleiras ou há poucas unidades disponíveis.



Na rede Magalu, a venda de ventiladores cresceu 70% a partir de 20 de dezembro, em comparação à média dos primeiros 19 dias do mês. Já a de ar-condicionado saltou 207% em relação ao início do mês. Nas Casas Bahia, o movimento este mês cresceu 79% frente ao mesmo período de 2024.

Com relação aos aparelhos nas lojas, as Casas Bahia afirmam ter estoque e que estão dando prioridade a estas duas categorias em todo o abastecimento das unidades da rede. No site da empresa, os preços de ar-condicionado de janela variam entre R$ 1.500 e R$ 3.600.

Na loja do Ponto Frio no Centro do Rio, o ar-condicionado de janela está esgotado. Segundo o gerente, André Luiz Rodrigues, as vendas de ventilador e ar-condicionado aumentaram bastante com a recente onda de calor:

— Na última sexta-feira, nós vendemos aproximadamente 80 ventiladores em um único dia.

Em relação ao ano passado, ele explica que houve um aumento, entre R$ 100 e R$ 200, nos preços dos aparelhos de ventilação:

— O ar-condicionado split de 12.500 BTUS está, em média, entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Já o preço dos ventiladores varia entre R$ 160 e R$ 300.

O corretor Gabriel Souza pesquisava alguns modelos de ventiladores:

— Eu já tenho dois ventiladores em casa, mas estou querendo comprar mais um por conta do calor. Por enquanto, estou só pesquisando preços.





O único ventilador de Maria de Lurdes da Silva começou a apresentar problemas:

— Estou pensando em comprar um novo. Só espero não ter problema de novo.

Na loja do Magalu na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, só restava ontem uma unidade de ar-condicionado de janela, no mostruário. O gerente da unidade, Wagner de Souza, conta que as vendas de equipamentos de refrigeração saltaram mais de 40%. Ainda há unidades do ar-condicionado split, que custam entre R$ 2.400 e R$ 3.500:

— Neste mês, as vendas de ventilador e ar-condicionado aumentaram muito. Tudo teve muita saída.

Estoque esgotado

Na loja, o comerciante Marcelo Sousa comprou um ventilador para levar para a casa de sua avó:

— Vou viajar com a minha família e vou levar comigo para sobreviver ao calor.

Segundo o Magalu, o aumento das vendas foi registrado tanto nas lojas físicas quanto nas virtuais. A rede, que opera ambos os canais de forma integrada, teve maior demanda nas lojas físicas, onde o consumidor consegue pegar e levar na hora.

Na loja Tele Rio da Rua Uruguaiana, 80% das vendas são de aparelhos de refrigeração. Foi onde a recepcionista Daiana Melo comprou um ar-condicionado de janela para sua casa:

— Esse é o único jeito de sobreviver ao calor.

Em São Paulo, os equipamentos também sumiram das prateleiras. Na unidade da Fast Shop no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, os aparelhos de ar-condicionado portáteis só estavam disponíveis por encomenda, com previsão de chegada de até cinco dias. O estoque disponível na loja acabou com a chegada do verão.

Também estava sem estoque do aparelho portátil a Galeria Magalu, nova megaloja do Magazine Luiza, na Avenida Paulista. Lá, de acordo com os vendedores, em três dias foram compradas quase 800 unidades do item. Os interessados, neste momento, enchem a caixa de mensagem das vendedoras, esperando uma nova remessa.

No bairro de Pinheiros, na Zona Oeste paulistana, uma loja das Casas Bahia zerou o estoque do item, além de estar totalmente sem ventiladores desde a semana passada. Os vendedores dizem que a todo momento chegam pessoas interessadas na compra, sem sucesso. Não havia previsão de chegada de novos itens.

Mesmo as regiões tradicionalmente mais frias de São Paulo têm sofrido com o calor e a falta de produtos para aliviar as altas temperaturas. Em São Bento do Sapucaí (SP), no alto da Serra da Mantiqueira, os termômetros têm passado dos 30 graus, e as duas principais lojas de eletrodomésticos da cidade esgotaram os estoques de ventilador na tarde de ontem.

Em 2025, a procura por modelos portáteis superou as expectativas, afirmou a Fast Shop. Na comparação entre dezembro deste ano e do ano passado, as vendas cresceram 500%. Considerando apenas os últimos três meses do ano, o aumento foi de 300%.

Compras presenciais

A Fast Shop também observou uma maior concentração das compras nas lojas físicas, impulsionada pela necessidade imediata do produto: 85% das vendas ocorreram presencialmente. A reposição de estoque está prevista para janeiro de 2026 nas lojas da rede.

No segmento de ar-condicionado de parede, a marca registrou um crescimento de 336% nas vendas de dezembro em relação ao mesmo mês de 2024. Nos últimos três meses do ano, o avanço acumulado chega a 580%.

