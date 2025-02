A- A+

AVIAÇÃO Com obras concluídas, Aeroporto de Fernando de Noronha poderá voltar a receber aviões de maior porte Governo de Pernambuco informou que aguarda autorização da Anac para o retorno da operação

O Governo de Pernambuco anunciou a conclusão das obras do Aeroporto Governador Carlos Wilson, no Arquipélago de Fernando de Noronha.

A requalificação do terminal incluiu obras de pavimentação da faixa central da pista e pouso e taxiamento e a reabilitação do pátio de aeronaves, com investimento de R$ 60 milhões.

Com essa conclusão, o aeroporto da ilha recuperou sua capacidade operacional e poderá voltar a receber aviões de maior porte, com pousos e decolagens de aeronaves turbojato.

Essa autorização depende da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Folha de Pernambuco entrou em contato com a instituição e aguarda retorno.

No final de janeiro, a Anac confirmou, após inspeções regulares para acompanhar o andamento dos trabalhos, a conclusão das obras mínimas necessárias para a reavaliação da restrição de voos de maior porte no aeroporto.

O terminal não recebe voos de aeronaves a jato desde outubro de 2022. A decisão tomada pela Anac citava a segurança como prioridade nas operações do aeródromo, uma vez que a pista tinha fissuras e buracos.

"Agora precisamos da aprovação da Anac para liberar os voos de jato a pousarem na ilha, garantindo mais turistas e maior conectividade do arquipélago com o país", destacou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.

