BENEFÍCIO Com pagamento mensal de R$ 300, Mães de Pernambuco abre mais 2.654 vagas; saiba como se inscrever Mais de 131 mil mulheres pernambucanas já foram contempladas desde março de 2024

O Governo de Pernambuco anunciou nesta sexta-feira (3) o início de um novo ciclo do programa Mães de Pernambuco.

A iniciativa, que é realizada por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), realiza o pagamento mensal no valor de R$ 300.

Durante a nova etapa, 2.654 vagas serão abertas. Elas podem ser preenchidas por mulheres que atendem os seguintes critérios:

1. Morar em Pernambuco;

2. Ser beneficiária do Programa Bolsa Família e estar com o cadastro atualizado;

3. Ser responsável familiar;

4. Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses);

5. Não ter emprego ou renda formal.

Como se inscrever no Mães de Pernambuco

A sinalização de interesse no programa deve ser realizada por meio do site www.maesdepernambuco.pe.gov.br.

As inscrições devem ser realizadas até 23 de outubro. Nessa etapa, as mulheres interessadas devem informar seu Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

Em seguida, o sistema irá informar se a mulher foi aprovada ou se está na lista de espera.

Para aquelas que confirmarem a participação, o pagamento será realizado no dia 7 de novembro, com o valor depositado no cartão social.

De acordo com o governo de Pernambuco, as mulheres que estão na fila de espera devem acessar o site mensalmente para verificar sua classificação, identificando se houve alteração de sua colocação.

Como funciona o Mães de Pernambuco

A iniciativa foi criada com o objetivo de fortalecer a proteção social e a renda de mulheres que são gestantes, mães ou responsáveis por crianças de 0 a 6 anos.

Para tal, elas recebem um benefício no valor mensal de R$ 300,00 que é depositado no cartão social da mulher atendida pela iniciativa.

As mulheres que possuem dúvidas sobre o programa podem buscar orientação em unidades do CRAS do estado ou na Ouvidoria Social da SAS, por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone gratuito 0800.081.4421.

