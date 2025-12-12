A- A+

NOVIDADE Com preço de carro de luxo, Audi traz ao Brasil prancha elétrica "voadora" Equipamento de lazer aquático de alta tecnologia, que atinge 55km/h na água, chega ao mercado sob encomenda

A Audi iniciou a comercialização no Brasil do Audi Aerofoils, uma prancha elétrica descrita pela fabricante como “capaz de proporcionar uma experiência de deslizar sobre a água” com sensação de “voo” e posicionada por preços comparáveis a picapes 0km.

O produto é vendido em quatro versões, custando entre R$ 245 mil a R$ 298 mil, e pode ser adquirido sob encomenda nas concessionárias da marca no país.

O lançamento foi destaque na primeira edição do Audi e-tron Experience, realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro na Praia do Preá, no Ceará. O Aerofoils pesa cerca de 32 quilos e é construído com fibra de carbono e materiais sintéticos de alto desempenho, com capacidade de atingir até 55 km/h sobre a água, segundo dados da Audi.

O controle do equipamento é feito por um controle remoto com tela colorida que exibe informações de velocidade, distância, tempo de uso e nível de bateria, e possui três modos de pilotagem adaptáveis a diferentes perfis de usuário.

Há duas opções de baterias: uma mais leve com autonomia de até 20 quilômetros (cerca de 60 minutos de uso) e outra com maior capacidade para até 40 quilômetros (duas horas de uso), com tempos de recarga completos variando entre 75 e 120 minutos com carregador industrial.

Os modelos intermediários, Performance (83L) e Adventure (103L) saem por R$ 285 mil. O mais barato, Airfly, custa R$ 245 mil e o mais caro, Competition, R$ 298 mil.

Antes do uso autônomo, a montadora recomenda um treinamento prático de um dia com instrutores certificados.

