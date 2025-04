A- A+

VAREJO Com preço em alta, exportação de ovos cresce mais de 300% em março puxada pelos EUA Alta no preço do ovo de galinha no mercado interno é preocupação do governo Lula

As exportações brasileiras de ovos registraram aumento de 342,2% em março, com os Estados Unidos como principal destino, informou a Associação Brasileiro de Proteína Animal (ABPA), nesta terça-feira.

Em março foram embarcadas 3.770 toneladas, contra 853 toneladas no mesmo período de 2024.

Segundo a ABPA, no acumulado do ano, entre janeiro e março deste ano, as exportações atingiram 8,6 toneladas, um aumento de 97,2% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve crescimento de 116,1% na receita obtida com importações, chegando a US$ 17,77 milhões neste ano.

Este aumento nas exportações acontece em um momento quando o preço do produto registra alta no Brasil. Segundo o presidente da ABPA, as exportações neste mês foram puxadas principalmente pelas exportações para os Estados Unidos.

— Neste mês verificamos, de forma mais expressiva, os resultados positivos da abertura dos Estados Unidos para ovos produzidos no Brasil para termoprocessamento localmente para produtos de consumo humano. Ao mesmo tempo em que se preserva a oferta interna de produtos para o mercado interno, já que representam em torno de 1% do total produzido no país, as exportações representam uma conquista importante para o avanço do segmento — avaliou.

Liderando o destino das exportações de janeiro a março, os Estados Unidos importaram 2.705 toneladas, quantidade que é 346,4% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Logo após os americanos, vem os Emirados Árabes, com 1.422 toneladas (-9%), Chile, com 1.182 toneladas (+65,4%), Japão, com 846 toneladas (132,4%) e México, mercado recentemente aberto, com 576 toneladas.

O preço do ovo é um assunto constante nos discursos recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já afirmou que quer encontrar uma solução para a alta no valor do produto no mercado interno.

Segundo Lula, “alguém está passando a mão” e ganhando em cima do preço alto do ovo.

— Estamos agora com um problema de alimento, vocês sabem, o ovo está caro. E até hoje não encontrei uma explicação para o ovo estar caro. Não tem explicação. Alguém está passando a mão. E nós queremos saber quem é. A carne vai baixar, vocês podem ter certeza de que vocês vão voltar a comer picanha outra vez — afirmou o petista durante evento em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Veja também