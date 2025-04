A- A+

banco central Com presença de Lula, BC comemora 60 anos de criação em evento com nove ex-presidentes Órgão foi criado durante o governo do general Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura

Criado em 31 de março de 1965, o Banco Central do Brasil comemora nesta semana seis décadas de fundação em um evento com a presença de novo ex-presidentes, além do atual chefe, Gabriel Galípolo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participa do evento.

Será lançado o selo institucional em comemoração aos 60 anos do BC, seguido por discursos do presidente Galípolo e de autoridades.

Na sequência, serão realizados dois painéis com os ex-presidentes Roberto Campos Neto, Ilan Goldfajn, Alexandre Tombini, Henrique Meirelles, Arminio Fraga, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Pedro Malan e Wadico Waldir Bucchi.





O BC foi criado durante o governo do general Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura. Em 2021, o órgão ganhou autonomia operacional.

Na galeria de ex-presidentes da instituição, Henrique Meirelles, foi o presidente mais longevo. Ele ocupou o cargo principal do BC durante os dois primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2010. De acordo com o IBGE, durante a gestão dele na autarquia federal, o país apresentou um crescimento de 3% ao ano por mais de 60 meses.

Antes da criação do BC, a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional desempenhavam o papel de “autoridade monetária”.

