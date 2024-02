Com primeira montanha-russa aquática do Nordeste, obras do parque Acquaventura são retomadas

A- A+

Com expectativa de conclusão em dezembro de 2024, as obras do parque Acquaventura foram retomadas no final do ano passado. O empreendimento, localizado na Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, tem investimentos na ordem de R$ 140 milhões.

A Gramado Parks, responsável pela construção do parque aquático, realizou um evento no hotel Marupiara Resort, em Porto de Galinhas, na noite de quarta-feira (31), para celebrar a retomada.

A construção teve início em 2021, porém precisou ser interrompida devido à pandemia da Covid-19. “As obras pararam por conta da pandemia. A empresa sofreu com o que todo o turismo sofreu com a época de lockdown. A gente teve que passar por uma reorganização administrativa e financeira da companhia, mas isso está superado e estamos prontos para terminar as obras ainda esse ano”, afirmou o CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber.

O empreendimento está sendo construído em uma área com mais de 85 mil m². Atualmente, 80 pessoas trabalham na obra. Em fevereiro, a expectativa é de que esse número suba para 150. Em abril, cerca de 220 colaboradores devem estar trabalhando na construção.

“Assim que inaugurado, o parque vai gerar em torno de 300 empregos diretos e 600 empregos indiretos na região, fomentando trabalhos em pousadas, mercados, hotelaria em geral, flats, além de fornecedores de alimentação, manutenção e todos os outros fornecedores que um parque desse tamanho acaba trazendo desenvolvimento regional”, pontuou o CEO.

Na primeira fase, o empreendimento terá capacidade para receber 2 mil pessoas por dia. Além disso, a expectativa é que cerca de 300 mil pessoas visitem o parque no primeiro ano de operação.

Estrutura inovadora

O parque Acquaventura terá piscina com bar molhado com música ao vivo e consumo direto no local; piscina de hidromassagem com mais de 3,6 mil m²; playground aquático; duas áreas kids; espaços para brincadeiras, como um rio de corredeiras e um rio lento com 480 metros de extensão para atividades; toboáguas para descida de boia, de tapete, com looping e bowl; montanhas-russas aquáticas (primeira do Nordeste), além de restaurantes temáticos.

“Ele é um parque extremamente diferente, tem algumas aventuras bem inesperadas, inclusive comparadas a parques no exterior. Tem atrações para todas as faixas etárias, tanto para família com crianças, quanto para grupos de amigos. A ideia é ter uma operação bem diversificada, provavelmente com focos diferentes dentro do parque, que é uma área bem abrangente”, disse a diretora de vendas e marketing, Lísia Diehl.

O empreendimento tem um storytelling baseado em elementos históricos de Pernambuco e inspiração na natureza pernambucana e nas atividades ligadas ao rio e ao mar.

Anexo ao Acquaventura, a Gramado Parks planeja construir um resort. A expectativa é de que o empreendimento seja entregue em 2026. “A gente tem o plano da construção do resort e em breve vocês vão ter novidades do início das obras também”, afirmou Ronaldo Costa Beber.

O prefeito de Tamandaré, Isaias Honorato (Carrapicho), esteve presente no evento de celebração da retomada das obras do parque. Ele destacou a importância da parceria entre o público e o privado para gerar mais emprego e renda para a população do município.

“Vai dar uma alavancada no nosso comércio e no nosso turismo. Já está acontecendo”, pontuou o gestor municipal. “Eu acredito que depois da vinda deste empreendimento para Tamandaré, a cidade não vai parar de crescer”, acrescentou.

O deputado estadual Romero Sales Filho (União Brasil) também participou da celebração. Em seu discurso, falou sobre o papel fundamental do turismo para a economia pernambucana.

“Hoje, boa parte da população pernambucana depende do turismo e todos que fazem esse litoral estão de parabéns, porque Pernambuco tem atingido os melhores índices no turismo de todo o Brasil e internacionalmente. A Acquaventura é muito bem-vinda para poder estar dentro desse trade”, comentou.

* - A repórter viajou a convite da Gramado Parks

