Tecnologia Com problemas na rede da Tim, Itália registra apenas um quarto de fluxo de internet Nas redes sociais, diversos relatos de instabilidade ou completa ausência de sinal foram feitos

Maior empresa de comunicação da Itália, a Tim confirmou uma séria instabilidade no serviço em todo o país, comprometendo três quartos das linhas de aparelhos móveis. Com início dos problemas por volta das 5h da manhã no horário local (1h deste domingo em Brasília), a polícia confirmou que não se tratava de um ataque hacker, que havia sido a primeira suspeita levantada.

Nas redes sociais, diversos relatos de instabilidade e da completa ausência de sinal foram publicados. Segundo um porta-voz da empresa, um problema de interconexão internacional foi detectado na rede, e as análises estavam “em andamento para resolver o problema”.

Empresa que monitora o tráfego de rede em todo o mundo, a Netblock informou que o fluxo de rede na Itália chegou a um mínimo de “26% de sua conectividade normal”. Os problemas de conexão, porém, se estenderiam, segundo gráficos de acompanhamento feito pela Downdetector (empresa que fornece dados de serviços de internet em tempo real), para outras operadoras e serviços ao longo deste domingo.

Os relatórios eram acompanhados de uma série de publicações nas redes sociais com queixas de usuários. A hashtag #TimDown passou a ser amplamente difundida, ficando em primeiro lugar entre os Trending Topics da rede na Itália. O maior número de problemas, segundo o Corriere Della Serra, parece estar concentrado nos grandes centros urbanos, como Milão, Roma, Turim, Bari e Nápoles.

Nesse último caso, há um agravante, uma vez que usuários tentavam interagir e acompanhar, pelas redes, a partida do Napoli, líder isolada do Campeonato Italiano, contra o Spezia — vencida pelos napolitanos por 3 a 0. Os serviços de atendimento ao cliente de Tim nas mídias sociais deram uma resposta sobre o ocorrido.

“Há um problema em andamento em um nível nacional que afeta todos os serviços. As áreas técnicas de competência estão realizando todas as operações para a recuperação”, disse o comunicado da empresa.

Segundo informações da agência de notícias Adnkronos, a Polícia Postal descartou um ataque hacker, tratando o caso como possivelmente decorrente de “problemas técnicos que afetam a rede fixa de Internet e não a móvel”, embora haja vários relatos a respeito, em particular para que utiliza roaming fora do país, que relatam terem perdido “qualquer ligação móvel”.

