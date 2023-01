A- A+

Olinda Com produtos a partir de R$ 0,10, Expo Bebê e Gestante acontece no Cecon-PE até este domingo (22) A entrada é gratuita. Grávidas que comprovarem a gestação recebem um vale-compras no valor de R$ 30

Com babadores, cuecas e calcinhas infantis a partir de R$ 0,10, o Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon-PE), situado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe, até este domingo (22), a Expo Bebê e Gestante.

No local, cerca de 200 estandes com expositores de todo o país oferecem produtos a preço de atacado. Além de enxoval, o público poderá encontrar itens de higiene, como fralda descartável, a partir de R$ 9,99; pomada de assadura por R$ 2,99; e lenço umedecido de R$ 0,99.

O espaço, que funciona das 14h às 22h, também oferece mobiliário infantil, objetos para o quarto do bebê e carrinhos com descontos de até 60%, segundo a organização da feira. A entrada é gratuita. Grávidas que comprovarem a gestação recebem um vale-compras no valor de R$ 30 para ser usado durante o evento.

Além de coisas para os bebês, ainda haverá um estande dedicado a roupas íntimas, como camisolas, lingeries, calcinhas, itens de sex shop, além de objetos de higiene pessoal e salão, como alicate de unha por R$15,99; escova modeladora por R$199,99; creme de cabelo para pentear por R$9,99; entre outros.



A feira também oferece espaço com brinquedos, recreadores, sala de amamentação e fraldário, além de palestras educativas sobre gestação e cuidados com o bebê.

"A gente estima que consiga ao final das compras uma economia de até 50%. Atraímos não só pela economia na compra do enxoval, mas também pela variedade, qualidade dos produtos e pelos serviços oferecidos a toda família. É o único espaço onde a gestante encontra desde a chupeta até o quarto completo para o bebê, assiste a palestras e ganha presente", afirmou o organizador Osmar Gil.

Confira a programação das palestras:

Data: 21/01, às 17h.

Tema: Cuidados com o recém-nascido e amamentação.

Palestrantes: Renata Monteiro e Mikelle Borges - Enfermeiras e consultoras materno-infantil

Data: 21/0, às 20h.

Tema: Principais desafios da amamentação.

Palestrante: Gisélia Aquino - Enfermeira obstetra

Data: 22/01, às 17h.

Tema: Humanização no parto.

Palestrantes: Renata Monteiro e Mikelle Borges - Enfermeiras e consultoras materno-infantil

Serviço:

Expo Bebê e Gestante

Local: Centro de Convenções de Pernambuco.

Data: Até 22 de janeiro

Horário: 14h às 22h

Entrada: gratuita

