Alimentação Com programa piloto na UFPE e UFRPE, André de Paula lança no Recife RU na Hora do Pescado Artesanal Somente nessas duas universidades, a estimativa de entrega é de duas toneladas de pescados por semana

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, lança, nesta terça-feira (5), o programa RU na Hora do Pescado Artesanal, além da campanha Pescador e Pescadora Legal, no Salão Nobre da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Recife. O objetivo do RU é estimular e expandir o consumo de pescado no Brasil, além de gerar renda para pescadores e pescadoras artesanais. O lançamento teve a presença da Articulação Nacional das Pescadoras



O programa vai começar como um piloto nas universidades Federal de Pernambuco (UFPE) e Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Somente nessas duas universidades, a estimativa de entrega é de duas toneladas de pescados por semana, oito ao mês, com público potencial de 14 mil estudantes.



A presidente da Federação dos Pescadores do Estado de Pernambuco, Maria das Águas, 65 anos, comemorou o novo programa: "Ttem uma importância especial porque vai dar mais qualidade ao nosso pescado e dar valor. Vamos ter a quem vender a nossa produção com respeito, pagando um preço justo. Esse projeto veio para impactar a vida da gente"



Maria das Águas é moradora de Lagoa do Carro, na Zona da Mata Norte, e a colônia da qual participa pesca no Rio Capibaribe. Nesta quarta-feira (5), ela contou que o ministro também participará do primeiro encontro dos pescadores do Rio Capibaribe, que reúne pescadores de Feira Nova, Lagoa de Itaenga, Limoeiro e Glória de Goitá.

"Lutamos pelo Seguro Defeso da Pesca de rio, açúde, barragens e lagoas, para pescadores que não têm direito. Sou sobrevivente da Covid para viver tempos melhores e a hora é agora".

O reitor da UFRPE, Marcelo Brito Carneiro Leão, disse estar animado com o programa na universidade, que possui um dos mais antigos cursos de pesca do País, com mais de 50 anos.

“É para isso que a universidade existe, ela só se concretiza quando atinge sua completude para melhorar a qualidade de vida das pessoas e combater as injustiças. A nossa universidade rural se sente muito honrada de estar dando início a esse projeto piloto no melhor restaurante universitário do Brasil”, disse, acrescentando que o programa dará uma alimentação de qualidade aos alunos e, ao mesmo tempo, capacitar os pescadores e pescadoras.

Representante pastoral das pescadoras do Nordeste, Laurineide Maria Santana afirmou que o programa lembra o educador e filósofo Paulo Freire e o verbo esperançar, que ele tanto usou. Segundo ela, o programa do Governo Lula rompe a indiferença e a invisibilidade dos últimos quatro anos, além de garantir inclusão e segurança alimentar.

“Lula nos ajudou a construir esse esperançar. Quero também agradecer ao ministro por esse momento de escuta. A gente lutou contra a mordaça que a gente passou durante quatro anos. A gente lutou para que esse momento cheio de brilho e vida acontecesse”.





