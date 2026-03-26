A- A+

AJUDA Com Projeto Declare Certo IRPF, Sescap-PE tira dúvidas dos contribuintes gratuitamente Atendimentos, a partir desta sexta-feira (27), são realizados por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao sindicato

Leia também

• Receita recebe mais de 1 milhão de declarações do IRPF no primeiro dia

• Receita Federal antecipa liberação do programa do Imposto de Renda 2026 para download

• IRPF 2026 terá restituição automática para pequenos contribuintes

O projeto Declare Certo IRPF, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (Sescap-PE), chega à 15ª edição e visa ajudar e orientar contribuintes no preenchimento de declaração de Imposto de Renda.

A ideia reduzir o número de processos de pernambucanos que caem na malha fina da Receita Federal. Os atendimentos são realizados por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao Sescap-PE.

O atendimento, de forma gratuita, é realizado em vários pontos da Região Metropolitana do Recife, na sexta-feira (27) e no sábado (28) e também nos dias 10, 11, 17 e 18 de abril.

A campanha é um serviço de utilidade pública que coloca, à disposição do público, profissionais da contabilidade capacitados e prontos para esclarecer os questionamentos sobre o IRPF 2026 e orientar sobre como fazer uma boa ação doando parte do seu imposto, contribuindo com a campanha “Eu sou cidadão solidário”.

Isso porque, ao preencher a declaração, o contribuinte tem a opção de destinar parte do imposto (que iria diretamente para os cofres públicos), para instituições do terceiro setor no município, a fim de ajudar projetos sociais e culturais.

A iniciativa é promovida pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (SESCAP-PE) com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRC-PE)

CONFIRA AS DATAS E LOCAIS DE ATENDIMENTO

27 e 28/03/2026

8h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira e Imbiribeira



10/04/2026 – DIA “D”

9h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira - RECIFE

9h às 20h – Ferreira Costa Imbiribeira - RECIFE

9h às 20h – Faculdade FAFIRE - RECIFE

9h às 20h – Ferreira Costa – CARUARU

9h às 20h – Ferreira Costa - GARANHUNS

9h às 20h – Shopping Costa Dourada – CABO STO AGOSTINHO

9h às 20h – Shopping Serra Talhada – SERRA TALHADA

9h às 20h – Camará Shopping – CAMARAGIBE

9h às 20h – Sala do empreendedor – GRAVATÁ

9h às 14h – Praça Winston Siqueira - ARCOVERDE

9h às 16h – Sala do empreendedor – PREFEITURA DE PALMARES

10h às 21h – Vitória Park Shopping – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



11/04/2026

9h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira - RECIFE

9h às 20h – Ferreira Costa – GARANHUNS

9h às 20h – Shopping Costa Dourada – CABO STO AGOSTINHO

10h às 21h – Vitória Park Shopping – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO



17/04/2026 e 18/04/2026

9h às 20h – Shopping Costa Dourada – CABO STO AGOSTINHO

Veja também