Com Projeto Declare Certo IRPF, Sescap-PE tira dúvidas dos contribuintes gratuitamente
Atendimentos, a partir desta sexta-feira (27), são realizados por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao sindicato
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O projeto Declare Certo IRPF, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (Sescap-PE), chega à 15ª edição e visa ajudar e orientar contribuintes no preenchimento de declaração de Imposto de Renda.
A ideia reduzir o número de processos de pernambucanos que caem na malha fina da Receita Federal. Os atendimentos são realizados por contadores e empresários contábeis das empresas associadas ao Sescap-PE.
O atendimento, de forma gratuita, é realizado em vários pontos da Região Metropolitana do Recife, na sexta-feira (27) e no sábado (28) e também nos dias 10, 11, 17 e 18 de abril.
A campanha é um serviço de utilidade pública que coloca, à disposição do público, profissionais da contabilidade capacitados e prontos para esclarecer os questionamentos sobre o IRPF 2026 e orientar sobre como fazer uma boa ação doando parte do seu imposto, contribuindo com a campanha “Eu sou cidadão solidário”.
Isso porque, ao preencher a declaração, o contribuinte tem a opção de destinar parte do imposto (que iria diretamente para os cofres públicos), para instituições do terceiro setor no município, a fim de ajudar projetos sociais e culturais.
A iniciativa é promovida pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco (SESCAP-PE) com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (CRC-PE)
CONFIRA AS DATAS E LOCAIS DE ATENDIMENTO
27 e 28/03/2026
8h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira e Imbiribeira
10/04/2026 – DIA “D”
9h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira - RECIFE
9h às 20h – Ferreira Costa Imbiribeira - RECIFE
9h às 20h – Faculdade FAFIRE - RECIFE
9h às 20h – Ferreira Costa – CARUARU
9h às 20h – Ferreira Costa - GARANHUNS
9h às 20h – Shopping Costa Dourada – CABO STO AGOSTINHO
9h às 20h – Shopping Serra Talhada – SERRA TALHADA
9h às 20h – Camará Shopping – CAMARAGIBE
9h às 20h – Sala do empreendedor – GRAVATÁ
9h às 14h – Praça Winston Siqueira - ARCOVERDE
9h às 16h – Sala do empreendedor – PREFEITURA DE PALMARES
10h às 21h – Vitória Park Shopping – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
11/04/2026
9h às 20h – Ferreira Costa Tamarineira - RECIFE
9h às 20h – Ferreira Costa – GARANHUNS
9h às 20h – Shopping Costa Dourada – CABO STO AGOSTINHO
10h às 21h – Vitória Park Shopping – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
17/04/2026 e 18/04/2026
9h às 20h – Shopping Costa Dourada – CABO STO AGOSTINHO